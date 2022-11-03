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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Росіяни хочуть возити дітей на екскурсії до зруйнованого Маріуполя на човні "Змій Горинич"

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Російських дітей возитимуть до зруйнованого окупованого Маріуполя на екскурсії

Російська організація виграла президентський грант на створення "Донбаської богатирської застави" в окупованому місті на березі Азовського моря. Загарбники хочуть проводити там "свято змагань, ігор і забав".

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Російська організація "Святоруське богатирство" виграла президентський грант на створення "Донбаської богатирської застави" в окупованому Маріуполі Донецької області. Опис пропагандистського проєкту розміщено на сайті Президентського фонду культурних ініціатив РФ.

Як уточнюється, російський проєкт отримав грант у розмірі 10 млн рублів [6 млн грн].

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Проєкт про створення "Донбаської богатирської застави" у Маріуполі

У межах проєкту окупанти планують возити дітей до зруйнованого українського міста на човні "Змій Горинич".

"Пристрій "Донбаської богатирської застави" покаже всьому світу, що ми — разом, що Росія і Донбас і звільнені території — єдиний слов'янський народ з однією історією, з однією мовою, з однією культурою, з одним світоглядом і одними духовними та моральними цінностями. Наше зближення — повернення до свого коріння і єдиної цивілізаційної основи, якою завжди була Свята Русь", — зокрема, йдеться в описі проєкту.

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Російським дітям показуватимуть окуповане українське місто

Окупанти також пишуть, що екскурсія на човні "Змій Горинич" нібито принесе "стільки радості в цей регіон скорботи та смутку, що всі жителі та діти та дорослі відчують духовну перемогу".

Загарбники мають намір організувати в Маріуполі на березі Азовського моря "свято змагань, ігор і забав" під назвою "Богатирська сила". Як вважають у країні-агресорі, це допоможе організувати туристичний потік громадян РФ на окуповані українські території.

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У країні-агресорі сподіваються організувати туристичний потік громадян РФ на окуповані території України

Нагадаємо, уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова незаконно всиновила українську дитину з окупованого Маріуполя Донецької області. За її словами, у країну-агресор перемістили 2 тисячі дітей з українських соціальних установ.

Раніше Фокус розповідав, що люди в окупованому Маріуполі продовжують жити у наметах, а нові будинки росіяни роздають своїм.