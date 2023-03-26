У Бердянську окупанти змушують мешканців отримувати спецперепустки, — Генштаб

Перепустки мають бути у всіх, хто планує переміщатися окупованою територією Запорізької області. Перед отриманням місцевим жителям потрібно успішно пройти фільтрацію.

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Окупаційна влада Запорізької області зобов'язала мешканців Бердянська до 1 квітня отримати спеціальні перепустки для переміщення зайнятою росіянами територією регіону. Перепустки видаватимуться окремо як для фізосіб, так і на транспортні засоби. Про це 26 березня повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

У публікації зазначається, що перепустки видаватимуться у міській комендатурі, а для того, щоб її отримати місцевим жителям, потрібно успішно пройти фільтрацію.

"У Бердянську Запорізької області російська окупаційна так звана "адміністрація" видала розпорядження місцевим жителям до 1 квітня отримати у міській комендатурі перепустки для переміщення тимчасово зайнятими територіями Запорізької області. Але за умови успішного проходження фільтрації", — йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Центру національного опору, останнім часом окупанти посилили фільтраційні заходи та залякують населення Запорізької області. Зокрема проводять рейди та "профілактичні обшуки" та погрожують тим громадянам, які не мають російських паспортів.

"Так, росіяни здійснили рейд у селі Азовському, де провели "профілактичні обшуки" та погрожували мешканцям, які не мають російських паспортів. Метою таких репресивних заходів є психологічний тиск, щоб змусити місцевих отримати ворожу макулатуру", — йдеться у публікації.

Зазначається, що кремлівські куратори чинять тиск на окупаційну владу регіону через низькі темпи паспортизації. Місцеві жителі неохоче оформляють російські документи та саботують їхнє отримання.

Нагадаємо, російські окупанти влаштовують рейди будинками мешканців тимчасово окупованого Бердянська в Запорізькій області. Як повідомили 8 березня у Центрі національного опору, Москва дала завдання "владі" регіону відвідувати будинки городян, які не пускають своїх дітей у відкриті окупаційні "школи".