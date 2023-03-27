"Научил меня максимализму в работе": Алла Мазур трогательно простилась с близким человеком

В семье знаменитой украинской телеведущей случилось горе. Алла Мазур написала о потере родного человека, благодаря которому у нее "нет пиетета перед чинами".

Related video

В понедельник, 27 марта, телеведущая 1+1 сообщила о трагедии в своей семье — от последствий инсульта ушел из жизни ее отец Григорий Франкович. Об этом Алла Мазур написала в своем Instagram.

"Я всегда гордилась тобой. И чувствовала себя даже приобщенной к этакому "ордену посвященных". Знаешь, как круто было в 5 лет заходить в твой кабинет практически без стука, минуя очередь – потому что там МОЙ папа лечит зубы другим? Уже позже я поняла, что миновать очередь нехорошо, без стука – в кабинет нельзя. И вообще мне объяснили, что отвлекать папу во время работы не нужно. Но в 5 лет – еще можно было зайти и спросить, когда ты собираешься домой: мы жили неподалеку. А главврач, встречая тебя, малышку, по дороге, жмет руку и спрашивает как дела. У самого примерно такого же возраста дети… Может, с тех пор у меня нет пиетета перед чинами?", — пишет Мазур

Мазур поделилась с поклонниками воспоминаниями об работе отца, которой она гордилась.

"Ты научил меня максимализму в работе. Работал до последнего пациента в очереди, переживал за каждого. И дома я часто слышала, как ты рассказывал маме об особенно сложных случаях, и как ты все-таки спас этот зуб… А потом лет через 30, когда я уже работала на телевидении, кто-то из твоих тогдашних пациентов передал большую благодарность: потому что вылеченный тобой зуб и дальше исправно служит хозяину", — с гордостью вспоминает телеведущая.

По словам Мазур, именно отец научил ее жарить картошку еще в 7 лет, тогда она впервые вошла в "роль хозяйки".

Новогодние фото в праздничных свитерах

"Ты терпеливо переносил мои эксперименты и "блестящие идеи". И даже не обиделся, когда я лет в 8 училась накручивать волосы на бигуди именно на твоей шевелюре, пока ты спал. И утром, когда нужно было спешить на работу – эта накрученная шевелюра разваливалась в разные стороны… Ты согласился на мою идею и сейчас, в конце 2022-го года, когда я купила нам всем праздничные свитера и настояла, чтобы мы встречали 2023 год именно так: ведь надо как-то поднять настроение, когда тебя обстреливают? И вот как мы красивы с тобой, в наших ярких свитерах…", — подписала звезда фотографию с отцом, которой поделилась с пользователями соцсети.

Мазур подчеркнула, что ее отец до последнего не сдавался и боролся с последствиями инсульта, а также, уже будучи тяжелобольным, поддерживал ее своей верой в то, что все будет хорошо.

"Мы провели тебя к маме, на Небо. И все еще плачем, перебирая детские фото. Ибо остаемся вашими детьми", — завершила свое обращение Мазур.

Известно, что в 2021 году умерла мать Аллы Мазур Мария. Об этом телеведущая призналась во время эфира спустя два месяца после утраты.

В 2019 году у знаменитой телеведущей диагностировали злокачественную опухоль. Мазур призвала украинцев регулярно проходить профосмотры.

Напомним, ведущая Алла Мазур вошла в топ-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала Фокус в 2021 году.