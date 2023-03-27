"Навчив мене максималізму в роботі": Алла Мазур зворушливо попрощалася з близькою людиною

У родині знаменитої української телеведучої трапилося горе. Алла Мазур написала про втрату рідної людини, завдяки якій у неї немає пієтету перед чинами.

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У понеділок, 27 березня, телеведуча 1+1 Алла Мазур повідомила про трагедію у своїй сім'ї — від наслідків інсульту пішов з життя її батько Григорій Франкович. Про це Мазур написала у своєму Instagram.

"Я завжди пишалася тобою. І почувала себе навіть долученою до такого "ордена посвячених". Знаєш, як круто було в 5 років заходити в твій кабінет практично без стуку, минаючи чергу — тому що там МІЙ тато лікує зуби іншим? Вже пізніше я зрозуміла, що минути чергу погано, без стуку – в кабінет не можна… І взагалі мені пояснили, що відволікати тата під час роботи не треба… Але в 5 років – ще можна було зайти і запитати, коли ти збираєшся додому: ми жили неподалік. А головлікар, зустрічаючи тебе, малечу, по дорозі, тисне руку і питає як справи. У самого приблизно такого ж віку діти... Може, відтоді у мене немає пієтету перед чинами?", — пише Мазур.

Мазур поділилася із шанувальниками спогадами про роботу батька, якою вона пишалася.

"Ти навчив мене максималізму в роботі. Працював до останнього пацієнта в черзі, переживав за кожного. І вдома я часто чула, як ти розповідав мамі про особливо складні випадки, і як ти все-таки врятував цей зуб... А потім, років через 30, коли я вже працювала на телебаченні, хтось із твоїх тодішніх пацієнтів передав велику подяку: тому що вилікований тобою зуб і надалі справно служить господарю", — з гордістю згадує телеведуча.

За словами Мазур, саме батько навчив її смажити картоплю ще у 7 рочків, тоді вона вперше відчула себе у "ролі господині".

Новорічне фото у святкових светрах

"Ти терпляче переносив мої експерименти та "блискучі ідеї". І навіть не образився, коли я років у 8 вчилася накручувати волосся на бігуді саме на твоїй шевелюрі, поки ти спав. І вранці, коли потрібно було поспішати на роботу — ця накручена шевелюра розвалювалася в різні боки… Ти погодився на мою ідею і зараз, наприкінці 2022-го року, коли я купила нам усім святкові светри і наполягла, щоб ми зустрічали 2023 саме так: адже треба якось підняти настрій, коли тебе обстрілюють? Ось які ми красиві з тобою, у наших яскравих светрах…", — підписала зірка фотографію з батьком, якою поділилася з користувачами соцмережі.

Мазур підкреслила, що її батько до останнього не здавався і боровся з наслідками інсульту, а також, будучи важкохворим, підтримував її своєю вірою в те, що все буде добре.

"Ми провели тебе до мами, на Небо. І все ще плачемо, перебираючи дитячі фото. Бо залишаємось вашими дітьми", — завершила своє звернення Мазур.

Відомо, що у 2021 році померла мати Алли Мазур Марія. Про це телеведуча зізналася під час ефіру через два місяці після втрати.

У 2019 році у знаменитої телеведучої діагностували злоякісну пухлину. Мазур закликала українців регулярно проходити профогляди.

Нагадаємо, ведуча Алла Мазур увійшла до топ-100 найвпливовіших жінок України за версією журналу Фокус у 2021 році.