Алексей Арестович зарабатывает на YouTube 30 тысяч долларов в месяц, — продюсер

По словам основателя канала "УкрЮтюбПроект" Сергея Мус Гулейкова, украинские политические обозреватели зарабатывают довольно много на платформе. Правда, некоторые жалуются, что их ролики лишают монетизации.

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Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович зарабатывает на YouTube около 30 тысяч долларов в месяц, а блогер и волонтер Сергей Стерненко около 10 тысяч долларов. Об этом заявил креативный продюсер и основатель канала "УкрЮтюбПроект" Сергей Мус Гулейков в интервью VESTI.

По словам Гулейкова, украинские политические обозреватели зарабатывают довольно много на платформе. Однако их заработок напрямую зависит от количества просмотров видео, а также количества выпускаемых роликов.

"Скажем, Сергей Стерненко, он очень продуктивный и популярный блогер. Он выпускает видео почти каждый день и каждое из них смотрит не менее полумиллиона людей. По моим подсчетам, выдав 20 роликов в месяц, он может зарабатывать, по меньшей мере, 500 долларов за выпуск, то есть 10 тысяч долларов в месяц", — сказал Гулейков.

Правда, он отметил, что многие политические обозреватели жалуются на то, что YouTube лишает их ролики монетизации. Однако тот же Арестович, как сказал продюсер, зарабатывает на платформе примерно 30 тысяч долларов каждый месяц. В этом он в одном из интервью признавался сам.

Отметим, что Арестович действительно говорил о своем заработке на YouTube во время интервью для канала "Мы Украина".

"Я удерживаю такое количество семей и стольким помогаю, что мне остается немного из этих денег", — сказал он.

Арестович о своем заработке (смотреть с 38:24)

Что такое "УкрЮтюбПроект"

Канал на YouTube с более чем 120 тысячами подписчиков. Основателями являются Евгений Синельников и Сергей Мус Гулейков.

"Это, в первую очередь, рассказы об Украине и украинцах. Мы поняли, что мало знаем о самих себе, и решили посвятить этот канал знакомству со страной и живущими в ней людьми", — сказано в описании к каналу.

Также сообщалось, что Сергей Притула признался, почему не стал отцом в 4-й раз. По словам волонтера, из-за полномасштабного вторжения ему стало труднее строить планы дальше, чем на две-три недели, а зачатие с супругой они планировали на осень 2022 года.