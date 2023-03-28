"Хотели зачать ребенка": Притула признался, почему не стал отцом в 4-й раз (видео)

По словам волонтера, из-за полномасштабного вторжения ему стало труднее строить планы дальше, чем на две-три недели, а зачатие с супругой они планировали на осень 2022 года.

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Известный украинский общественный деятель и шоумен в прошлом Сергей Притула признался, что собирался стать еще раз отцом, но полномасштабная война испортила планы их семьи. Об этом он заявил в новом интервью Юлии Бориско 25 марта.

По его словам, он хотел вновь стать отцом и с женой Екатериной Сопельник даже планировали это радостное событие. Но, 24 февраля 2022 года изменило их планы, война отсрочила это событие.

Произойти это должно было примерно осенью 2022 года, но зачатие перенеслось на неопределенный срок. При этом, волонтер верит в тот факт, что после победы Украины ему удастся стать отцом в четвертый раз.

"Я ребенка собирался зачать с женой в сентябре — октябре 2022 года. Конечно, еще не поздно. Но ср*ная ру*ня со своим греб**ым Путиным очень сильно перебили все планы. Откровенно, мне очень трудно создавать какой-то горизонт планирования дальше, чем на две-три недели. Месяц — максимум", — говорит Сергей Притула.

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Личная жизнь Сергея Притулы: что известно

Сейчас бывший украинский телеведущий женат во второй раз. Его первой супругой была Юлия Андрийчук, с которой они вместе воспитывают 14-летнего сына. С Екатериной Сопельник у него две маленьких дочери — Соломия (6 лет) и Стефания (2 года).

Напомним, 24 декабря 2022 года Сергей Притула рассказывал о планах на следующий большой сбор средств. Благотворительный фонд, по словам шоумена, сможет замахнуться на большой бюджет после того, как в Украину прибудет партия бронеавтомобилей Spartan.