"Кое-что вкусное": Сергей Притула рассказал о планах на следующий большой сбор средств

Благотворительный фонд, по словам шоумена, сможет замахнуться на большой бюджет после того, как в Украину прибудет партия бронеавтомобилей Spartan.

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Волонтер и телеведущий Сергей Притула, который недавно вернулся из командировки в США, в интервью Радио НВ сообщил, когда планирует объявить следующий большой сбор.

Притула рассказал о своих впечатлениях от поездки, о чем было его выступление в Конгрессе, о разговорах в кулуарах и на встречах, слаженном сотрудничестве с волонтерскими организациями, а также о текущих сборах. В частности, о закупке 60-ти FV103 Spartan и о планах на открытие новыго большого сбора.

Украинский шоумен отметил, что прежде всего он сейчас планирует закрыть до конца вопрос по тем нескольким большим сборам, которые объявлялись ранее.

"Сейчас пока не планируем, потому что нам прежде всего нужно закрыть до конца вопрос по тому сбору, который мы уже сделали. Потому что у людей так же много вопросов: что там со Спартанами, которые, как кто-то считает, мы должны покупать втридорога. Они, конечно, будут стоить дорого. Мы уже законтрактовали определенное количество, но еще не до конца. Сколько их будет и за сколько — я, как и обещал, расскажу, когда последний пересечет границу Украины.

Так же мы сейчас уже заканчиваем переговоры по контрактованию кое-чего вкусного, что должно делать россиянам бавовну. Это еще из тех средств, которые оставались из сбора на месть, который мы делали с Сергеем Стерненко. Когда мы людям отчитаемся об этом, тогда у нас будет, условно говоря, возможность замахнуться снова на какой-нибудь большой бюджет", — рассказал он.

Напомним, 11 октября Сергей Притула объявил сбор средств на украинские дроны RAM II UAV для передачи Вооруженным силам Украины в ответ на массовые обстрелы со стороны россиян. Фокус выяснил, чем же выделяются эти беспилотники и как они помогут военным.