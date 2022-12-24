"Дещо смачне": Сергій Притула розповів про плани на наступний великий збір коштів

Благодійний фонд, за словами шоумена, зможе замахнутися на великий бюджет після того, як в Україну прибуде партія бронеавтомобілів Spartan.

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Волонтер і телеведучий Сергій Притула, який нещодавно повернувся з відрядження в США, в інтерв'ю Радіо НВ повідомив, коли планує оголосити наступний великий збір.

Притула розповів про свої враження від поїздки, про що був його виступ у Конгресі, про розмови в кулуарах і на зустрічах, злагоджену співпрацю з волонтерськими організаціями, а також про поточні збори. Зокрема, про закупівлю 60-ти FV103 Spartan і плани на відкриття нового великого збору.

Український шоумен зазначив, що, перш за все, він зараз планує закрити до кінця питання щодо тих кількох великих зборів, які оголошувалися раніше.

"Зараз поки що не плануємо, тому що нам перш за все потрібно закрити до кінця питання щодо того збору, який ми вже зробили. Тому що в людей так само багато питань: що там зі "Спартанами", які, як хтось вважає, ми маємо купувати. Вони, звичайно, коштуватимуть дорого, ми вже законтрактували певну кількість, але ще не до кінця, скільки їх буде й за скільки — я, як і обіцяв, розповім, коли останній перетне кордон України.

Також ми зараз уже закінчуємо переговори щодо контрактування дещо смачного, що має робити росіянам бавовну. Це ще з тих коштів, які залишалися зі збору на помсту, який ми робили зі Сергієм Стерненком. Коли ми людям прозвітуємо про це, тоді ми матимемо, умовно кажучи, можливість замахнутися знову на якийсь великий бюджет", — розповів він.

Нагадаємо, 11 жовтня Сергій Притула оголосив збирання коштів на українські дрони RAM II UAV для передачі Збройним силам України у відповідь на масові обстріли з боку росіян. Фокус з'ясував, чим вирізняються ці безпілотники та як вони допоможуть військовим.