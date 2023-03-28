"Хотіли зачати дитину": Притула зізнався, чому не став батьком вчетверте (відео)

За словами волонтера, через повномасштабне вторгнення йому стало важче будувати плани далі, ніж на два-три тижні, а зачаття з дружиною вони планували на осінь 2022 року.

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Відомий український громадський діяч і шоумен у минулому Сергій Притула зізнався, що збирався стати ще раз батьком, але повномасштабна війна зіпсувала плани їхньої родини. Про це він заявив у новому інтерв'ю Юлії Бориско 25 березня.

За його словами, він хотів знову стати батьком і з дружиною Катериною Сопельник навіть планував цю радісну подію. Але 24 лютого 2022 року змінило їхні плани, війна відстрочила цю подію.

Статися це мало приблизно восени 2022 року, але зачаття перенеслося на невизначений термін. Водночас волонтер вірить у той факт, що після перемоги України йому вдасться стати батьком вчетверте.

"Я дитину збирався зачати з дружиною у вересні — жовтні 2022 року. Звичайно, ще не пізно. Але ср*на р*сня зі своїм грьоб**им Путіним дуже сильно перебили всі плани. Відверто, мені дуже важко створювати якийсь обрій планування далі, ніж на два-три тижні. Місяць — максимум", — каже Сергій Притула.

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Особисте життя Сергія Притули: що відомо

Наразі колишній український телеведучий одружений удруге. Його першою дружиною була Юлія Андрійчук, із якою вони разом виховують 14-річного сина. З Катериною Сопельник має двох маленьких дочок — Соломію (6 років) та Стефанію (2 роки).

Нагадаємо, 24 грудня 2022 року Сергій Притула розповідав про плани на наступний великий збір коштів. Благодійний фонд, за словами шоумена, зможе замахнутися на великий бюджет після того, як до України прибуде партія бронеавтомобілів Spartan.