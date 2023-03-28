Олексій Арестович заробляє на YouTube 30 тисяч доларів на місяць, — продюсер

За словами засновника каналу "УкрЮтюбПроєкт" Сергія Мус Гулейкова, українські політичні оглядачі заробляють чимало на платформі. Щоправда, дехто скаржиться, що їхні ролики позбавляють монетизації.

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Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович заробляє на YouTube близько 30 тисяч доларів на місяць, а блогер та волонтер Сергій Стерненко – близько 10 тисяч доларів. Про це заявив креативний продюсер та засновник каналу "УкрЮтюбПроєкт" Сергій Мус Гулейков в інтерв'ю VESTI.

За словами Гулейкова, українські політичні оглядачі заробляють чимало на платформі. Однак їх заробіток безпосередньо залежить від кількості переглядів відео, а також кількості роликів, що випускаються.

"Скажімо, Сергій Стерненко, він дуже продуктивний і популярний блогер. Він випускає відео майже кожен день і кожне з них дивиться не менше ніж півмільйона людей. За моїми підрахунками, видавши 20 роликів на місяць, він може заробляти щонайменше 500 доларів за випуск, тобто 10 тисяч доларів на місяць", — сказав Гулейков.

Щоправда, він зазначив, що багато політичних оглядачів скаржаться на те, що YouTube позбавляє їх ролики монетизації. Проте той самий Арестович, як сказав продюсер, заробляє на платформі приблизно 30 тисяч доларів щомісяця. У цьому він в одному з інтерв'ю зізнавався сам.

Зазначимо, що Арестович справді говорив про свій заробіток на YouTube під час інтерв'ю для каналу "Ми Україна".

"Я утримую таку кількість сімей і так багато допомагаю, що мені залишається трохи з цих грошей", — сказав він.

Арестович про свій заробіток (дивитися з 38:24)

Що таке "УкрЮтюбПроєкт"

Канал на YouTube із більш ніж 120 тисячами підписників. Засновниками є Євген Синельников та Сергій Мус Гулейков.

"Це, в першу чергу, розповіді про Україну та українців. Ми зрозуміли, що мало знаємо про самих себе, і вирішили присвятити цей канал знайомству з країною і людьми, які в ній живуть", — сказано в описі до каналу.

Також повідомлялося, що Сергій Притула зізнався, чому не став батьком вчетверте. За словами волонтера, через повномасштабне вторгнення йому стало важче будувати плани далі, ніж на два-три тижні, а зачаття з дружиною вони планували на осінь 2022 року.