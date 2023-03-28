Смарт-укрытие за 350 тысяч евро: где в Киеве его откроют и что там будет (эксклюзив)

В украинских вузах предлагают строить "умные" шелтеры — с "опен спейсами", комнатами для видеозвонков и кафетериями. Это позволит продолжать образовательный процесс даже во время тревог. Но стоимость таких объектов может достигать сотен тысяч долларов. Фокус выяснял, за чьи средства возможна реализация таких проектов.

Related video

Голые серые стены, плохое освещение, отсутствие коммуникаций — так сегодня выглядит подвальное помещение в Центральной библиотеке Киевского политехнического института им. Сикорского. Но через полгода на этом месте должно появиться первое в Украине "умное" укрытие – Smart Shelter CLUST Space. Фокус сходил на презентацию проекта и узнал, откуда организаторы берут деньги на строительство и как планируют оборудовать бомбоубежище для студентов.

"Умное" укрытие: пространство для обучения и не только

"Вы сейчас находитесь в помещении, которое мало вдохновляет на креативность — какие-то потрепанные стены, устаревшие лампочки. Говорить о том, что здесь родится какая-нибудь прорывная идея, очень тяжело", — комментирует проректор по научной работе КПИ профессор Виталий Пасечник. Он отмечает, что студентам нужен непрерывный образовательный и творческий процесс, только тогда полученный ими диплом не будет просто бумажкой, а будет свидетельствовать об их знаниях и приобретенном опыте.

Полномасштабная война с постоянными воздушными тревогами и угрозой ракетных обстрелов почти не дает украинской молодежи возможности нормально учиться. И поэтому наличие в высших учебных заведениях не просто укрытий, а мест, где студенты могут находиться в комфортных условиях и продолжать образовательный процесс, несмотря на обстоятельства, — это не прихоть, а необходимость.

Большинство укрытий сегодня – это просто большие защищенные помещения без коммуникаций и удобств

Как говорит начальник главного управления по реализации политик в сфере науки и инноваций Директората науки и инноваций Министерства образования Олег Хименко, ситуация с укрытиями в Украине выглядит не очень обнадеживающей. В качестве бомбоубежищ в стране за последний год использовали все, что могло оградить от российских ракет. И большинство таких помещений вообще не предполагают хотя бы минимального комфорта. Те укрытия, которые уже есть в вузах, функционируют только как места, где можно переждать сигнал воздушной тревоги, и не более.

Именно ради этого в Киеве решили запустить проект Smart Shelter CLUST Space – безопасное мультифункциональное пространство. Первое такое "умное" укрытие появится именно в Киевской политехнике — в подвальном помещении общей площадью 600 квадратных метров. Проект реализует компания CLUST, в рабочую группу входят сотрудники учебного заведения и представители государственных учреждений.

По словам руководителя проекта CLUST Space Анастасии Войткевич, смарт-шелтер, который планируется построить до сентября, будет разделен на несколько зон. Например, здесь будет большой open space – открытое пространство для обучения и проведения лекций, а также читательский сектор, комната для видеозвонков, небольшое кафе и уборные.

Визуализация проекта Smart Shelter CLUST Space

Войткевич отмечает, что все укрытия в Украине сегодня используют только при необходимости — во время воздушных тревог. Команда проекта надеется создать такие помещения, которые будут актуальны даже после окончания войны.

В Минобразования заявили, что надеются на масштабирование проекта и открытие еще 10–20 таких инновационных укрытий при украинских университетах в разных регионах. Действительно, к команде CLUST Space уже обратились вузы из Днепропетровской и Сумской областей, которые хотят построить аналогичные бомбоубежища у себя.

Образование и деньги: кого хотят привлечь к проекту

В CLUST Space о бюджете строительства укрытия-коворкинга пока говорят очень осторожно и его финальную стоимость не называют. Однако, по словам архитектора Smart Shelter Павла Пекера, проект будет стоить примерно 350 тысяч евро — плюс-минус 15%. Самым большим техническим вызовом он называет инженерные решения, потому что сейчас в подвальном помещении нет коммуникаций, их придется прокладывать с нуля.

Библиотека КПИ им. Сикорского Фото: Евгения Королёва

Министерство образования Украины, хоть и вовлечено в проект, бюджетные деньги в создание смарт-шелтера вкладывать не будет. Команда CLUST Space надеется аккумулировать определенные средства благодаря украинским компаниям, что поможет масштабировать проект.

Смарт-укрытия — есть ли у них перспективы в Украине?

Потребность в укрытиях в Украине на сегодняшний день составляет примерно 16 млн квадратных метров. Многие высшие учебные заведения, школы, детские сады до сих пор не оборудованы не то, что смарт-шелтерами, но и вообще любыми укрытиями. И может показаться, что это должно стать приоритетом в стране, где идет полномасштабная война.

"В первую очередь — это вопрос безопасности, — соглашается Олег Хименко. — И с весны прошлого года вопрос оборудования учреждений общего среднего и высшего образования укрытиями ставился очень остро".

Презентация проекта смарт-шелтера

Впрочем, он уверен, что строительство смарт-шелтеров именно в вузах является хорошей инициативой. И студенты, и преподаватели при угрозе ракетных обстрелов должны спуститься в укрытие, но воздушная тревога может длиться часами. Если все это время образовательный процесс будет продолжаться, то от этого выиграют все.

"Если удастся мультиплицировать опыт создания смарт-шелтера на другие учебные заведения, это будет очень хорошо. Конечно, здесь возникает вопрос финансового обеспечения, вопрос технико-экономического обоснования, но КПИ ответы на эти вопросы уже нашел, осталось только реализовать. И когда другие учебные заведения высшего образования увидят результат, думаю, они захотят создать нечто подобное", — добавляет он.

Напомним, в Украине назначен новый министр образования и науки. Эту должность 21 марта занял Оксен Лесной. Фокус писал, какие задачи в первую очередь стоят перед новым руководителем образовательного ведомства.