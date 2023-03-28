Смартукриття за 350 тисяч євро: де в Києві його відкриють і що там буде (ексклюзив)

В українських вишах пропонують будувати "розумні" шелтери — з "опен спейсами", кімнатами для відеодзвінків і кафетеріями. Це дозволить продовжувати освітній процес навіть під час тривог. Але вартість таких обʼєктів може сягати сотень тисяч доларів. Фокус зʼясовував, за чиї кошти можлива реалізація таких проєктів.

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Голі сірі стіни, погане освітлення, відсутність комунікацій — так сьогодні виглядає підвальне приміщення в центральній бібліотеці Київського політехнічного інституту ім. Сікорського. Але через пів року на цьому місці повинно зʼявитись перше в Україні "розумне" укриття — Smart Shelter CLUST Space. Фокус сходив на презентацію проєкту і дізнався, звідки організатори беруть гроші на будівництво і як планують обладнати бомбосховище для студентів.

"Розумне" укриття: простір для навчання і не тільки

"Ви зараз знаходитесь в приміщенні, яке мало надихає на креативність — якісь пошарпані стіни, застарілі лампочки. Говорити про те, що тут народиться якась проривна ідея, дуже важко", — коментує проректор з наукової роботи КПІ ім. Сікорського професор Віталій Пасічник. Він наголошує, що студентам потрібен безперервний освітній і творчий процес, тільки тоді отриманий ними диплом не буде просто папірцем, а свідчитиме про їх знання і набутий досвід.

Повномасштабна війна з її постійними повітряними тривогами та загрозою ракетних обстрілів майже не дає українській молоді можливості нормально вчитись. І тому наявність в вищих навчальних закладах не просто укриттів, а місць, де студенти можуть перебувати в комфортних умовах і продовжувати освітній процес попри обставини, — це не примха, а нагальна необхідність.

Більшість укриттів сьогодні — це просто великі захищенні приміщення без комунікацій і зручностей

Як говорить начальник головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій Директората науки та інновацій Міністерства освіти Олег Хименко, загалом ситуація з укриттями в Україні виглядає не дуже обнадійливою. В якості бомбосховищ в країні за останній рік використовували все, що могло захистити від російських ракет. І більшість таких приміщень взагалі не передбачають хоча б мінімального комфорту. Ті укриття, які вже є в вищих навчальних закладах, функціонують лише як місця, де можна перечекати сигнал повітряної тривоги, і не більше.

Саме заради цього в Києві вирішили запустити проєкт Smart Shelter CLUST Space — безпечний мультифункціональний простір. Перше таке "розумне" укриття зʼявиться саме в Київській політехніці — у підвальному приміщенні загальною площею 600 квадратних метрів. Проєкт реалізує компанія CLUST, до робочої групи входять співробітники навчального закладу і представники державних установ.

За словами керівниці проєкту CLUST Space Анастасії Войткевич, смартшелтер, який планують побудувати до вересня, буде розділений на кілька зон. Наприклад, тут буде великий open space — відкритий простір для навчання і проведення лекцій, а також читальницький сектор, кімната для відеодзвінків, невеликий кафетерій та вбиральні.

Візуалізація проєкту Smart Shelter CLUST Space

Войткевич наголошує, що всі укриття в Україні сьогодні використовують лише за потребою — під час повітряних тривог. Команда проєкту сподівається створити такі приміщення, які будуть актуальними навіть після закінчення війни.

В Міносвіти заявили про те, що сподіваються на масштабування проєкту і відкриття ще 10–20 таких інноваційних укриттів при українських університетах в різних регіонах. Дійсно, до команди CLUST Space вже звернулись виші з Дніпропетровської та Сумської областей, які хочуть побудувати аналогічні бомбосховища в себе.

Освіта і гроші: кого хочуть залучити до проєкту

В CLUST Space про бюджет будівництва укриття-коворкінгу поки що говорять дуже обережно і його фінальної вартості не називають. Проте за словами архітектора Smart Shelter Павла Пекера, проєкт коштуватиме приблизно 350 тисяч євро — плюс-мінус 15%. Найбільшим технічним викликом він називає інженерні рішення, бо зараз в підвальному приміщенні немає комунікацій, їх доведеться прокладати з нуля.

Бібліотека КПІ ім. Сікорського Фото: Євгенія Корольова

Міністерство освіти України, хоч і залучено до проєкту, бюджетні гроші в створення смартшелтера вкладати не буде. Команда CLUST Space сподівається акумулювати певні кошти завдяки українським компаніям, що й допоможе масштабувати проєкт.

Смартукриття — чи є в них перспективи в Україні?

Потреба в укриттях в Україні на сьогодні становить приблизно 16 млн квадратних метрів. Багато вищих навчальних закладів, шкіл, дитячих садочків досі не обладнані не те, що смартшелтерами, а й взагалі будь-якими укриттями. І може здатись, що саме це повинно стати пріоритетом в країні, де йде повномасштабна війна.

"Найперше — це питання безпеки, — погоджується Олег Хименко. — І з весни минулого року питання обладнання закладів загальної середньої та вищої освіти укриттями ставилось дуже гостро".

Презентаця проєкту смартшелтера

Втім, він впевнений, що будівництво смартшелтерів саме в вишах є гарною ініціативою. І студенти, і викладачі при загрозі ракетних обстрілів мають спуститись в укриття, але повітряна тривога може тривати годинами. І якщо весь цей час освітній процес зможе продовжуватись, то від цього виграють всі.

"Якщо вдасться мультиплікувати досвід створення смартшелтеру на інші заклади освіти, це буде дуже добре. Звісно, тут постає питання фінансового забезпечення, питання техніко-економічного обґрунтування, але КПІ відповіді на ці питання вже знайшов, залишилось тільки реалізувати. І коли інші заклади вищої освіти побачать результат, думаю, вони захочуть створити щось подібне", — додає він.

Нагадаємо, в Україні призначено нового міністра освіти та науки. Цю посаду 21 березня обійняв Оксен Лісовий. Фокус писав, які завдання першочергово стоять перед новим очільником освітнього відомства.