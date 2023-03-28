Последний храм Московского патриархата: в Ивано-Франковске выгнали попов из церкви (видео)

На улице Довженко возникла потасовка из-за храма, который раньше принадлежал Украинской православной церкви Московского патриархата. В ход пошел слезоточивый газ.

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В Ивано-Франковсе на улице Довженко, 2 произошла потасовка в храме Рождества Христова. Об этом во вторник, 28 марта, сообщили в местном телеграм-канале "Івано-Франківськ 24/7".

По словам очевидцев, прихожане Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке мэра и активистов пришли провести первую службу ПЦУ в храме. Однако представители УПЦ МП, в распоряжении который ранее была эта церковь, пытались этому помешать.

Попы УПЦ МП также заручились поддержкой молодых людей спортивного телосложения. В итоге возникла потасовка с участием верующих и активистов с двух сторон. В ход пошел слезоточивый газ.

Согласно сообщению очевидцев, ближе к 19 часам попов УПЦ МП выгнали из храма.

"Это последний храм Московского патриархата на территории Ивано-Франковской области. Я думаю, что это будет хороший пример для всей страны и скоро Украина "очистится" от Московского патриархата. Очень важно, что наша область является в этом первой", — рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который присутствовал в храме.

Предыстория конфликта

13 апреля 2022 года депутаты Ивано-Франковского городского совета на внеочередной XXII сессии обратились к президенту Украины и председателю Верховной Рады с требованием прекратить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине.

25 июня года мэр Ивано-Фраковска Руслан Марцинкив обнародовал документ о переходе храма Рождества Христова в подчинение Православной церкви Украины.

26 июня попы собора Рождества Христова провели приходское собрание. На них призвали паству проголосовать за верность УПЦ Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием.

27 ноября сотрудники СБУ вместе с полицейскими и нацгвардейцами проверили епархиальное управление и храм Рождества Христова Украинской православной церкви Московского патриархата, что на улице Довженко в Ивано-Франковске. В церкви нашли пророссийскую и антиукраинскую агитационную литературу, в которой отрицается существование украинского народа, языка и право Украины на государственность.

8 марта 2023 года в Апелляционном суде Ивано-Франковской области состоялось заседание по делу общины приходского храма Рождества Христова Православной церкви Украины. Группа верующих подала апелляционный иск в суд относительно бездействия следователя Главного управления полиции области и областной прокуратуры относительно их заявлений о незаконном захвате помещения и имущества храма священниками УПЦ Московского патриархата.

Позиция УПЦ МП в Ивано-Франковске

В понедельник, 27 марта, на странице Ивано-Франковской епархии УПЦ появилось сообщение о том, что освобождение храма от служителей УПЦ МП является незаконным.

"В СМИ и социальных сетях массово распространяются призывы прийти на "освобождение" храма Рождества Христова и его "передачу под управление Украинского патриархата". Организаторам акции хотим напомнить следующее. В призыве очень кратко и конкретно описано намерение по совершению следующих преступлений и правонарушений, предусмотренных уголовным кодексом Украины. Статья 161. Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", — говорится в сообщении.

Кроме того, в УПЦ настаивают на том, что сегодняшняя акция прошла незаконно, так как в условиях военного положения запрещается проводить массовые акции.

Напомним, 28 марта ПЦУ создала свою религиозную организацию в Почаевской лавре и озвучила прошение к власти передать им под монастырь Киево-Печерскую Лавру.

Ранее, 27 марта, в Сети появилось видео, на котором наместник Киево-Печерской Лавры православной церкви Московского патриархата митрополит Павел (Петр Лебедь) был замечен во время процедуры оформления загранпаспорта.