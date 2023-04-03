Началась регистрация для участия в НМТ-2023: что важно знать

Регистрация будущих абитуриентов продлится до 3 мая в режиме онлайн. Исправить погрешности при заполнении формы можно будет до 7 мая.

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В понедельник, 3 апреля, началась регистрация на НМТ-2023, которая будет длиться до 3 мая. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Для регистрации будущим абитуриентам нужно создать персональный кабинет с помощью специального сервиса на сайте УЦОКО, где указать фамилию, имя и отчество (при наличии), дату рождения и внести данные документа, удостоверяющего личность (паспорт, идентификационный код).

Дальше необходимо сделать следующее:

указать данные для регистрации (контактную информацию, категорию выпускников текущего года или прошлых лет, необходимость создания особых (специальных) условий);

(контактную информацию, категорию выпускников текущего года или прошлых лет, необходимость создания особых (специальных) условий); выбрать из предложенного перечня предмет дополнительного блока и населенный пункт в Украине или за границей, где будущие абитуриенты планируют проходить НМТ;

дополнительного блока и населенный пункт в Украине или за границей, где будущие абитуриенты планируют проходить НМТ; скачать сканкопии и/или фотокопии документов для регистрации;

и/или фотокопии документов для регистрации; отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр.

Следует помнить, что существуют варианты пробных тестов, которые помогут выпускникам оценить уровень подготовки.

Регистрация на НМТ-2023 закончена, что дальше

После отправки формы нужно следить за оповещениями от УЦОКО.

"После отправки на обработку рекомендуем просматривать информацию в персональном кабинете, и если там вместо сообщения об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат будет запись о необходимости исправить недостатки, нужно как можно быстрее это сделать", – отмечают там.

Список недостатков будет указан после регистрации на Регистрация на НМТ-2023

. Это и предоставление недостоверной информации и, если поступающие не загрузят копий документов или же предоставят не соответствующие требованиям законодательства. Вариантов некорректного заполнения формы может быть много, и на это следуют обратить внимание, чтобы избежать проблем в день прохождения теста.

Исправить и повторно отправить все на проверку в региональный центр можно будет до 7 мая.

Какие изменения можно будет внести?

Название предмета дополнительного блока, из которого желают составить НМТ;

Населенный пункт в Украине или за границей, где поступающий будет находиться в дни проведения тестирования;

необходимость прохождения НМТ во время дополнительной сессии.

К слову, 21 марта, Министерство образования и науки возглавил глава МАН и боец ВСУ Оксен Лисовой, который занял эту должность вместо Сергея Шкарлета. За кандидатуру Лисового проголосовали 313 парламентариев.