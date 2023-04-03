Почалася реєстрація для участі у НМТ-2023: що важливо знати

Реєстрація майбутніх абітурієнтів триватиме до 3 травня у режимі онлайн. Виправити неточності, яких було допущено під час заповнення форми, можна буде до 7 травня.

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У понеділок, 3 квітня, розпочалася реєстрація на НМТ-2023, яка триватиме до 3 травня. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Для реєстрації майбутнім абітурієнтам потрібно створити персональний кабінет за допомогою спеціального сервісу на сайті УЦОЯО, де вказати прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дату народження та внести дані документа, що засвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний код).

Далі необхідно зробити таке:

вказати дані для реєстрації (контактну інформацію, категорію випускників поточного року чи минулих років, необхідність створення особливих (спеціальних) умов);

(контактну інформацію, категорію випускників поточного року чи минулих років, необхідність створення особливих (спеціальних) умов); вибрати із запропонованого переліку предмет додаткового блоку та населений пункт в Україні чи за кордоном, де майбутні абітурієнти планують проходити НМТ;

додаткового блоку та населений пункт в Україні чи за кордоном, де майбутні абітурієнти планують проходити НМТ; завантажити сканкопії та/або фотокопії документів для реєстрації;

та/або фотокопії документів для реєстрації; надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру.

Слід пам'ятати, що є варіанти пробних тестів, які допоможуть випускникам оцінити рівень підготовки.

Реєстрація на НМТ-2023 закінчилася, що далі

Після того, як форма заповнена, слід стежити за сповіщеннями від УЦОЯО.

"Після відправки на обробку рекомендуємо переглядати інформацію в персональному кабінеті, і якщо там замість повідомлення про успішну реєстрацію та можливість сформувати сертифікат буде запис про необхідність виправити недоліки, потрібно якнайшвидше це зробити", — зазначають там.

Список недоліків буде вказано після реєстрації на реєстрацію на НМТ-2023

Варіантів некоректного заповнення форми може бути багато, і на це слід звернути увагу, щоб уникнути проблем у день проходження тесту.

Виправити та повторно відправити все на перевірку до регіонального центру можна буде до 7 травня.

Які зміни можна буде зробити?

Назва предмета додаткового блоку, з якого бажають скласти НМТ;

Населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник перебуватиме у дні проведення тестування;

- необхідність проходження НМТ під час додаткової сесії.

До речі, 21 березня, Міністерство освіти і науки оголосив голова МАН і боєць ЗСУ Оксен Лісовий, який обійняв цю посаду замість Сергія Шкарлета. За кандидатуру Лісового проголосували 313 парламентаріїв.