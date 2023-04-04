В Париже запретили прокат электросамокатов: спросили у экспертов, что с ними будет в Украине

В прошлые годы в Киеве велись дискуссии, где должны ездить пользователи электросамокатов, как должны работать сервисы проката. Сейчас Рада приняла профильный закон, но он решает лишь некоторые вопросы. Фокус выяснял, какие перспективы у легкого электротранспорта в Украине.

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В воскресенье, 2 апреля, жители Парижа проголосовали за запрет проката электросамокатов в городе. Такое решение поддержали 90% пришедших на участки. Французы возмущены количеством ДТП с участием легкого электротранспорта и тем, что пользователи операторов рынка передвигаются по тротуарам.

В то же время, в Украине президент Владимир Зеленский подписал закон, классифицирующий электрические самокаты и моноколеса как транспортные средства, что должно дать толчок для более безопасного и упорядоченного движения.

Фокус спросил у транспортного эксперта, директора консалтингового агентства "Про мобільність" Дмитрия Беспалова и координатора безопасности дорожного движения Ассоциации велосипедистов Киева Богдана Лепявко, что меняет новый закон для пользователей электросамокатов и может ли украинская столица подхватить инициативу Парижа и запретить прокат легкого электротранспорта.

В Киеве операторы стали программно ограничивать скорость самокатов в пешеходных зонах Фото: Scroll

Закон есть, ПДД нет

Эксперты объясняют, что суть подписанного президентом закона состоит в том, что он вообще вводит понятие такого вида транспорта в украинское законодательство.

"До этого если происходило какое-то дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката, то полицейские, а затем судьи и прокуроры даже не знали, как его классифицировать. С юридической точки зрения это было полностью неизвестное устройство. Один из адвокатов пытался приравнять его к инвалидному креслу", – комментирует Дмитрий Беспалов.

Новый закон делит следующие транспортные средства на две категории:

легкое персональное электрическое транспортное средство — транспорт с одним, двумя, тремя или четырьмя колесами, оснащенный электромотором мощностью до 1000 Вт, который может развивать скорость до 25 км/ч;

низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство – транспорт с одним или несколькими электромоторами, максимальная скорость которого не превышает 50 км/ч, а снаряженная масса не превышает 600 кг.

Дмитрий Беспалов объясняет, что суды не знали, как классифицировать электросамокаты при ДТП

Следующий шаг: приравнять легкий персональный электротранспорт к велосипедам, а низкоскоростной — условно к мопедам, объясняет Богдан Лепявко. Это позволит определить, где именно будут ездить электросамокаты и моноколеса: менее мощные будут передвигаться по велодорожкам, более мощные — по автодорогам (сейчас закон это не прописывает). Но подобные правила могут быть зафиксированы только при внесении изменений в Правила дорожного движения Украины.

"До вторжения ПДД обновлялись регулярно, но сейчас, во время полномасштабной войны, трудно сказать, как и когда это произойдет", — уточняет Лепявко.

Парижане против электросамокатов: что произошло?

Мэрия французской столицы провела референдум по запрету аренды электросамокатов в городе. На участки для голосования пришло всего 8% от общего количества зарегистрированных избирателей в Париже, но подавляющее большинство проголосовавших высказались против проката персонального электротранспорта. В связи с этим местные власти решили не продлевать лицензии трем операторам сервиса — Lime, Dott и Tier. До этого в столице Франции было около 15 тыс. прокатных электросамокатов.

В предыдущие годы пешеходы в Киеве часто жаловались на пользователей самокатов

Решение провести референдум в первую очередь связано с тем, что в 2022 году в результате ДТП с электросамокатами в Париже погибли три человека, а еще 459 получили травмы.

И Лепявко, и Беспалов уверены, что французскую практику могут позаимствовать другие европейские города, и есть риск, что, в конце концов, она дойдет до Киева.

"Я думаю, что [запрет проката электросамокатов] вполне может дойти до нас, если все внедряется хаотично. Да, горожан возмущает, когда они передвигаются по тротуару, а рядом пролетает самокат. Особенно сильно это пугает пожилых людей", — комментирует Беспалов.

Лепявко соглашается, что риск запрета существует при отсутствии правил, регулирующих передвижение и пользование таким транспортом в городе.

"Когда количество этих устройств растет, но нет никаких правил, когда никто не знает, где можно ездить, нет особых ограничений, это приводит к росту количества аварий с электросамокатами", — уверен он.

По его словам, Париж — пример того, что важно не пускать этот вопрос на самотек, а нужно полноценно его урегулировать уже сейчас.

"Если такой транспорт не будет безопасным, то в какой-то момент законодатели могут решить, что его легче запретить, чем придумать, как все организовать", — добавляет эксперт.

Беспалов в свою очередь уверен, что такой запрет не может действовать долго, потому что рынок электротранспорта постоянно развивается, новых устройств — и соответственно пользователей — становится все больше, и этот процесс уже не остановить.

Богдан Лепявко уверен: запрещать прокат самокатов – плохая идея

Почему запрещать прокат электросамокатов в городе – это плохая идея?

Несколько лет рынка прокатных электросамокатов в Киеве показали, что это удачное решение для столицы Украины. В городе, где так и не смогли сделать продуманную и удобную систему общественного транспорта, легким электротранспортом стали активно пользоваться как молодые, так и более взрослые люди. Горожане выбирают самокаты, чтобы доехать на встречу в центре, используют их в спальных районах или для доезда в метро.

"Электросомокаты считаются оптимальным транспортом на расстояние до 5 км. Это значительно дешевле, чем такси, его не нужно ждать, как автобусы или троллейбусы, он не стоит в пробках, то есть легкий электротранспорт может быть хорошим дополнением к системе общественного транспорта в городе", — отмечает Лепявко.

Проблема с чрезмерной скоростью пользователей электросамокатов в Киеве тоже начала решаться. Операторы программно устанавливают ограничения для пешеходных зон – вместо 20-25 км самокат едет 10 км на отдельных участках.

При этом такой возможности ограничить скорость для владельцев электротранспорта нет. Поэтому городской власти эффективнее договариваться с сервисами проката, чем запрещать их.

Напомним, летом 2021 года Фокус писал о проблемах классификации электросамокатов при ДТП. Этот вопрос стал особенно актуален во время пандемии, когда количество легкого электротранспорта стремительно возросло.