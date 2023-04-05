Впервые в украинской медицине: ребенку пересадили кожу от посмертного донора (фото)

Операцию проводили на базе Первого медицинского объединения Львова. У ребенка, который опрокинул на себя чайник с кипятком, было поражено 25% кожи.

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В Украине впервые пересадили кожу от посмертного донора годовалому ребенку. Информация об этом появилась на странице Первого медицинского объединения Львова.

Ребенок, которого доставили к ним, получил ожоги 25% тела. Годовалый мальчик играл на кухне, пока мать готовила ему завтрак. Когда она на несколько секунд отвернулась, ребенок потянул за шнур электрический чайник и пролил на себя кипяток.

Годовалый Андрей вместе с мамой в стационаре, где ему пересадили кожу Фото: Первое медобъединение Львова

Мальчика оперативно доставили в ожоговый блок реанимации. На протяжении всей ночи медики стабилизировали состояние маленького пациента. Состояние ребенка улучшилось, однако организм уже не мог самостоятельно залечить ожоги.

Тогда врачи решили впервые в украинской медицинской практике пересадить кожу пострадавшему мальчику из созданного несколькими годами раньше Банка кожи. Так пострадавший малыш получил новую кожу от посмертного донора.

Годовалому мальчику, который получил ожоги, пересадили кожу от посмертного донора Фото: Первое медобъединение Львова

По словам трансплантолога, такая кожа не может прижиться. Ее цель в другом: закрыть ожоговые раны от инфекции. Через несколько недель жизни с "чужой" кожей ребенок будет готов к следующему этапу лечения:закрытию раны уже собственной кожей.

Медики, которые проводили ребенку операцию, подчеркивают, что донорская кожа имеет ряд преимуществ по сравнению с синтетическими заменителями. А еще ее можно пересаживать как детям, так и взрослым, которые получили ожоги.

Медики отмечают, что донорская кожа по сравнению с искусственной обладает рядом преимуществ Фото: Первое медобъединение Львова

Напомним, в начале февраля мы информировали о том, что ученые совершили прорыв в кожной трансплантологии и разработали уникальную "биологическую одежду". Исследователи предполагают, что 3D искусственные кожные трансплантаты произведут революцию в пластической и реконструктивной хирургии.

Кроме того в начале сентября 2022 года мы писали о том, что пятилетний мальчик стал донором для своего отца. Еще в ноябре 2021 года мужчине диагностировали серьезное заболевание, и в мире не смогли найти ни одного полноценного донора для пересадки.