Вперше в українській медицині: дитині пересадили шкіру від посмертного донора (фото)

Операцію проводили на базі Першого медичного об’єднання Львова. У дитини, яка перекинула на себе чайник з окропом, було вражено 25% шкіри.

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В Україні вперше пересадили шкіру від посмертного донора однорічній дитині. Інформація про це з'явилась на сторінці Першого медичного об’єднання Львова.

Дитина, яку доправили до них, отримала опіки 25% тіла. Однорічний хлопчик грав на кухні, поки мати готувала йому сніданок. Коли вона на кілька секунд відвернулася, дитина потягла за шнур електричний чайник і вилила на себе окріп.

Однорічний Андрій разом із мамою у стаціонарі, де йому пересадили шкіру Фото: Перше медоб’єднання Львова

Хлопчика оперативно доправили до опікового блоку реанімації. Протягом усієї ночі медики стабілізували стан маленького пацієнта. Стан дитини покращився, проте організм вже не міг самостійно залікувати опіки.

Тоді лікарі вирішили вперше в українській медичній практиці пересадити шкіру постраждалому хлопчику зі створеного на кілька років раніше Банку шкіри. Так постраждалий малюк отримав нову шкіру від посмертного донора.

Однорічному хлопчику, який отримав опіки, пересадили шкіру від посмертного донора Фото: Перше медоб’єднання Львова

За словами трансплантолога, така шкіра не може прижитися. Її мета в іншому: закрити опікові рани від інфекції. Через кілька тижнів життя з "чужою" шкірою дитина буде готова до наступного етапу лікування: закриття рани вже власною шкірою.

Медики, які проводили дитині операцію, наголошують, що донорська шкіра має низку переваг у порівнянні із синтетичними замінниками. А ще її можна пересаджувати як дітям, так і дорослим, які дістали опіки.

Медики відзначають, що донорська шкіра в порівнянні зі штучною має низку переваг. Фото: Перше медоб’єднання Львова

Нагадаємо, на початку лютого ми інформували про те, що вчені зробили прорив у шкірній трансплантології та розробили унікальний "біологічний одяг". Дослідники припускають, що 3D штучні шкірні трансплантати зроблять революцію у пластичній та реконструктивній хірургії.

Крім того, на початку вересня 2022 року ми писали про те, що п'ятирічний хлопчик став донором для свого батька. Ще у листопаді 2021 року чоловіку діагностували серйозне захворювання, і у світі не змогли знайти жодного повноцінного донора для пересадки.