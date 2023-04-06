"Будет серьезно бороться": Германия заинтересована в украинских детях, — эксперт

На прошлой неделе педиатр и ведущий Евгений Комаровский сказал, что украинские женщины, выехавшие после вторжения в ЕС, уже не вернутся в Украину. Фокус спросил у эксперта по международному трудоустройству Василия Воскобойника, какие перспективы у украинок на европейском рынке труда и может ли работа задержать их за границей.

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В интервью Дмитрию Гордону известный украинский ведущий доктор Комаровский выразил мнение, что украинские женщины уже не захотят возвращаться в Украину. После окончания войны они будут уговаривать своих мужчин присоединиться к ним.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник к таким заявлениям относится скептически. Среди причин, которые, по его мнению, станут серьезным вызовом для украинок, он называет знание иностранных языков и необходимость подтверждать квалификацию при трудоустройстве по специальности.

"Большинство выехавших за границу — это жители трех главных украинских городов, а именно Киева, Днепра и Харькова. У 70% переселенцев есть высшее образование. Но если вы не знаете языка, то для вас открыта работа только уборщицами, сиделками или посудомойками", — комментирует Воскобойник.

В качестве примера эксперт приводит Германию. Он уверен, что после окончания войны там останутся только те, кто "сможет добиться успеха" — выучить немецкий язык и найти нормальную работу. Но следует понимать, что им придется серьезно конкурировать с местными жителями, которые не захотят легко отдавать свои места в компаниях или госучреждениях.

Если человек выучит язык только на среднем уровне и не сможет рассчитывать на высокооплачиваемую работу, то перед ним встанет выбор — возвращаться в Украину к привычной жизни или оставаться в Германии в не всегда простых условиях. И тогда свою роль будут играть разные факторы — например, осталось ли у него дома жилье или оно было уничтожено во время обстрелов.

"Сегодня в Германии наиболее востребованы "голубые воротнички" [рабочие, занятые физическим трудом, преимущественно на крупных предприятиях]. Так, в производстве электрооборудования не закрыто 67% вакансий, такое же количество в машиностроении, в автомобилестроении открыты около 65% вакансий. Немцы утверждают, что у них почти 100 млрд убытков из-за дефицита рабочих. Но женщин в этих сферах почти не трудоустраивают", — комментирует он.

Германия: новая миграционная революция

Из-за такого дефицита рабочей силы Германия уже готовит новую миграционную "революцию", объясняет Воскобойник.

"Там хотят разрешить двойное гражданство, сократить срок для получения гражданства иностранцам, а также разрешить трудоустраиваться людям, если у них есть контракты с конкретными работодателями", — перечисляет он.

Приток украинских переселенцев на эти изменения не влияет, утверждает Воскобойник. Однако, по словам эксперта, Германия заинтересована в уехавших в ЕС украинских детях из-за демографического кризиса в стране и проблемы быстрого старения населения.

"За детей Германия будет бороться очень серьезно. И, соответственно, будет пытаться сделать так, чтобы украинцы оставались в стране, но всех там точно не задержат", — уверен он.

Как считает Воскобойник, после завершения войны на решение украинцев о возвращении домой будет влиять четыре основных фактора:

Безопасность. Наличие жилья. "Не только жилья как отдельного дома или квартиры, а именно наличие полноценной жилищной социальной инфраструктуры: будет ли школа для ребенка, будет ли больница рядом с домом и так далее", — объясняет эксперт. Наличие работы, которая позволит иметь достойный заработок. Кроме этого, человек будет сравнивать то, что будет иметь за рубежом, со своими перспективами в Украине.

"Говорить о том, что все женщины не вернутся в Украину, — это чушь. По-моему, за границей останется до 50%. Да, это тоже сумасшедшая цифра, но речь точно не идет о 100%", — отмечает он.

Напомним, Фокус поговорил с адвокатом и партнером юридической компании Arzinger Наталией Горбаль о том, почему украинские женщины за границей начали разводиться с мужчинами, оставшимися в Украине. Эксперт уверена, что полномасштабная война стала определенным катализатором, запустившим у женщин желание улучшить собственную жизнь и не откладывать это решение на потом.