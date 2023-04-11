Налоговый кодекс меняют: потерявшим жилье в Украине разрешили не платить налог на недвижимость

Законопроект поддержал 281 нардеп Верховной Рады. Льгота будет действовать до последнего дня месяца, в котором закончится оккупация РФ или активные боевые действия.

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Во вторник, 11 апреля, Верховная Рада поддержала в целом законопроект №7632 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество". Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Документ, предусматривающий освобождение от уплаты налога на недвижимое имущество, уничтоженное или поврежденное в результате агрессии России, поддержал 281 нардеп.

"Освобождение платы за землю для физических (за весь 2022-й) и юридических лиц (с 01.03.2022 — 01.01.2023) будет применяться, если земельный участок расположен на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях", – написал нардеп.

По его словам, будут освобождены от налога на недвижимость физические (за 2021 и 2022 год) и юридические лица (с 01.03.2022 — 01.01.2023), жилая недвижимость которых находится на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

"С 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация", – добавил Железняк.

Он отметил, что новая норма Налогового кодекса позволит не начислять налог на недвижимость, начиная с месяца, когда она была разрушена.

Ранее Фокус разбирался, когда и кто в Украине сможет получить компенсацию за разрушенное жилье. Выдавать их будут в порядке очереди, однако некоторые группы будут получать возмещение раньше других.

Напомним, в конце февраля мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что из-за российских обстрелов в Харькове разрушены более 5 тысяч домов. В результате этого около 150 тысяч жителей Харькова остались без жилья.