Около 150 тысяч жителей Харькова остались без жилья, — Терехов

Более 5 тысяч домов разрушены в результате боевых действий, 500 из которых совсем не подлежат восстановлению. Власти, по словам Терехова, предоставляют общежития гражданам, оставшимся без жилья.

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Из-за российских обстрелов в Харькове разрушены более 5 тысяч домов. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Очень большое разрушение нанесли нам российские агрессоры. Более 5 тысяч домов разрушены. 500 из них совсем не подлежит восстановлению. Хочу сказать, что на сегодняшний день 150 тысяч харьковчан находятся без крова", — сказал он.

Городской голова добавил, что оставшимся без жилья харьковчанам город предоставляет общежития.

По словам Игоря Терехова, в прошлом году в Харькове удалось отстроить 136 домов. У половины из них были очень серьезные повреждения. Мэр также отметил, что город предоставляет общежития тем харьковчанам, которые остались без жилья.

РФ может повторно попытаться начать наступление на Харьков, но этого не нужно бояться, потому что ВСУ смогут дать отпор. Об этом 17 февраля сказал мэр Харькова Игорь Терехов. По его мнению, один из потенциальных планов России – движение в сторону Купянска Харьковской области. Здесь ведутся постоянные бои, однако украинские войска отражают атаки окупантов.

Российские кафиры сегодня утром, 23 февраля, обстреляли Купянский район Харьковской области. Вражеская ракета, вероятно С-300, попала в административное здание, в результате чего ранения получил один человек.