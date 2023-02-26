Близько 150 тисяч жителів Харкова залишились без житла, — Терехов

Більше ніж 5 тисяч будинків зруйновано внаслідок бойових дій, 500 з яких зовсім не підлягають відновленню. Влада, за словами Терехова, надає гуртожитки громадянам, які залишилися без житла.

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Через російські обстріли в Харкові зруйновано понад 5 тисяч будинків. Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Дуже великої руйнації завдали нам російські агресори. Більше ніж 5 тисяч будинків зруйновані. 500 з них зовсім не підлягає відновленню. Хочу сказати, що на сьогодні 150 тисяч харків'ян перебувають без даху над головою", — сказав він.

Міський голова додав, що тим харків'янам, які залишилися без житла, місто надає гуртожитки.

За словами Ігоря Терехова, за минулий рік у Харкові вдалося відбудувати 136 будинків. Половина з них мала дуже серйозні пошкодження. Міський голова також зазначив, що місто надає гуртожитки тим харків'янам, які залишились без житла.

РФ може повторно спробувати розпочати наступ на Харків, але цього не треба боятися, бо ЗСУ зможуть дати відсіч. Про це 17 лютого сказав міський голова Харкова Ігор Терехов. На його думку, один із потенційних планів Росії — рух у бік Куп'янська Харківської області. Тут точаться постійні бої, проте українські війська відбивають атаки окупантів.

Російські окупанти сьогодні вранці, 23 лютого, обстріляли Куп'янський район Харківської області. Ворожа ракета, ймовірно С-300, влучила в адміністративну будівлю, внаслідок чого поранення отримав один чоловік.