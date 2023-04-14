Путин напал дважды. Истории сирийцев, которые бежали в Украину и снова попали под агрессию России

Для многих сирийцев Украина стала вторым домом и убежищем после начала гражданской войны в их стране. Но спустя годы они вновь столкнулись с боевыми действиями и российскими обстрелами. Фокус пообщался с сирийцами, которые пережили две войны и два вторжения РФ – на Ближнем Востоке и в Украине.

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Мусульманский рынок на Дегтяревской улице в Киеве – сосредоточение ближневосточной культуры в столице. Повара готовят традиционные плов, шашлык и фалафель, а арабский язык здесь встречается чаще, чем украинский и русский. В очереди выстраиваются не только прихожане мечети (она находится в соседнем Исламском культурном центре), но и любопытные горожане, которые пришли попробовать, как заявляется, лучшую в Киеве сирийскую шаурму.

Побег в Украину: чтобы не воевать в Сирии

Некоторые из поваров сталкиваются с войной уже второй раз в жизни. Роберт Хассен – владелец закусочной на мусульманском рынке. Мужчина переехал в Киев в 2012 году, когда в его родном Алеппо начались активные боевые действия. До начала войны в Сирии Роберт владел рестораном, а у его семьи был небольшой продуктовый бизнес.

Роберт критикует президента Сирии Башара Асада, который в 2015 году, под угрозой свержения оппозиционными силами, попросил военной поддержки у Владимира Путина. В результате обращения Асада российские вооруженные силы вторглись в Сирию и наносили авиаудары не только по позициям повстанцев и террористов, но и по жилым кварталам с гражданским населением.

Несмотря на свою оппозиционность, Роберт не пошел воевать против режима Асада. Сириец рассказывает, что ему приходилось давать взятки, чтобы не оказаться на фронте.

"Представители полиции оппозиционных сил регулярно приезжали посреди ночи, чтобы забрать мужчин на фронт. Я не хотел идти воевать, поэтому платил полицейским дважды. Два раза меня отпускали. Тогда я решил переехать из Сирии и подал на визу в восемь разных стран", – говорит мужчина.

В 2015 году президент Сирии Башар Асад попросил военной поддержки у Владимира Путина

Сбежать из тюрьмы после обстрела

Транзитом через Ливан Роберт выехал из Сирии в Украину. Он признается, что основным фактором для переезда в Киев стало быстрое оформление документов. В украинской столице Роберт стал работать шеф-поваром в ресторане. Через год решил навестить родственников в Сирии, но был задержан силовиками на границе, после чего его отправили в тюрьму.

"Однажды ночью начался сильный ракетный обстрел. В тюрьме был узкий коридор, в котором находилось 25 человек. В два часа ночи в тюремное здание попал снаряд, проделав большую дыру в стене и убив нескольких заключенных на месте. Тогда я, вместе с остальными мужчинами, которые находились в коридоре, сбежал через этот пролом от снаряда. Недалеко от тюрьмы, в небольшом поселении, нашел людей, которые смогли меня приютить. Я вернулся в свою квартиру, но от нее остались одни руины – она сильно пострадала в результате ударов. Поэтому, чтобы вернуться обратно в Украину, я поехал на северную границу с Турцией, так как там нет сирийских пограничников. Для того, чтобы пройти границу без вопросов, заплатил две тысячи долларов", – говорит собеседник Фокуса.

Сирийская армия использовала такую же тактику обстрела городов, как и поражение объектов украинской критической инфраструктуры Сирийская армия использовала такую же тактику обстрела городов, как и поражение объектов украинской критической инфраструктуры

В Сирии воевали все со всеми

Роберт рассказывает, что войну в Сирии нельзя сравнивать с войной в Украине. Главное отличие – у Украины есть конкретный враг в лице Российской Федерации, в то время, как в Сирии – многосторонний конфликт. В какой-то момент в стране воевали правительственные силы Башара Асада, оппозиционные демократические силы (повстанцы), курдские формирования и террористические организации. Разные стороны также поддерживали американцы и россияне.

"В Сирии врагом мог быть твой сосед или знакомый, который был готов убить за политическую позицию. Во время войны у меня погибло два брата. Один – из-за прилета российской ракеты в магазин, пока город был подконтролен оппозиционным силам. Второй – пошел на рынок, где один из жителей попросил помочь донести сумки до машины. Брата затолкали в автомобиль и увезли. Больше его никто не видел. Регулярно были случаи, когда похищали детей и требовали выкуп. Если денег не было – вместо трех детей к родителям возвращались двое", – говорит мужчина.

Большинство родственников Роберта также покинули родную страну. Так, спасаясь от оккупации ИГИЛ, сестра собеседника была вынуждена выехать в Турцию, а брат – в Швецию.

"Во время оккупации "Исламского Государства" у людей не было никаких прав. Если террористу казалось, что человек в чем-то провинился, его не наказывали арестом, а просто вешали на фонарном столбе. В состав ИГИЛ входили выходцы из стран Ближнего Востока и Средней Азии.

Мой отец с еще одним братом до сих пор живут в Сирии, но в городе, который подконтролен американским войскам", – говорит повар.

Мусульманский рынок на Дегтяревской улице в Киеве – сосредоточение ближневосточной культуры в столице Мусульманский рынок на Дегтяревской улице в Киеве – сосредоточение ближневосточной культуры в столице Мусульманский рынок на Дегтяревской улице в Киеве – сосредоточение ближневосточной культуры в столице Мусульманский рынок на Дегтяревской улице в Киеве – сосредоточение ближневосточной культуры в столице Мусульманский рынок на Дегтяревской улице в Киеве – сосредоточение ближневосточной культуры в столице Мусульманский рынок на Дегтяревской улице в Киеве – сосредоточение ближневосточной культуры в столице

Роберт рассказывает, что не собирается покидать Украину. Сейчас он живет в стране благодаря виду на жительство, несмотря на то, что срок действия его сирийского паспорта истек в 2017 году. Обновлять сирийские документы мужчина отказывается из-за принципиального несогласия с политикой Асада. Выезжать из Украины Роберт также не намерен – однажды он уже почувствовал, каково быть беженцем, и не хочет повторять этот опыт. Тем более, что в Киеве он живет со своей женой-украинкой.

Между Асадом и повстанцами

Семья Ахмада Сведана переехала из Сирии в Украину в 2012 году. В городе Даръа родственники мужчины активно поддерживали революцию и даже возглавляли повстанческие силы, за что были объявлены правительством Асада в розыск. Брат Ахмада, один из полководцев оппозиционеров, был убит силовиками Дамаска.

"Хоть мне на момент начала войны было всего семь лет, остались воспоминания о боевых действиях. Помню, как мы с мамой прятались под столом во время очередной бомбардировки сил диктатора. Иногда мой отец вместе с другими мужчинами был вынужден прятаться, потому что в наши села заезжали автобусы и танки правительства – они забирали всех революционеров. В такие моменты были безостановочные уличные перестрелки. Армия Асада занимала позиции возле заправки – нельзя было просто так взять и расстрелять заправку, потому что могли пострадать гражданские. Постоянный огонь продолжался около трех дней", – рассказывает Ахмад.

Лагерь беженцев в Сирии Фото: Pexels Лагерь беженцев в Сирии Фото: Pexels

Собеседник рассказывает о детских играх в условиях войны. После боев дети шли на место перестрелки и собирали оставшиеся пули и патроны. Тот, кто соберет больше – выигрывает. "Добычу" отдавали революционерам, которые наполняли патроны порохом и использовали вновь.

Улететь из Дамаска. Операция "Арго" по-сирийски

Спустя год войны Ахмад с родителями полетел в Киев, где старший брат оканчивал медицинский институт им. Богомольца.

"Единственный аэропорт, который функционировал, находился в Дамаске. Это подконтрольная диктатору территория. Предварительно мой отец заплатил взятку, чтобы мы с семьей прошли пограничный контроль. Только сейчас я понимаю, насколько это было страшно, потому что вся семья находилась в розыске. Мужчина, который нас пропускал, видимо, не осознал, что за семья перед ним и в каком она положении. Если бы они знали, что мой брат до войны работал в службе безопасности Сирии, а после революции перешел на сторону демократических сил, то мы бы из Дамаска не вылетели", – делится мужчина.

Из Киева в Сирию Ахмад и его семья уже не вернулись – отца предупредили, что в случае возвращения они будут задержаны.

Ахмад называет президента Сирии Башара Асада не по имени и фамилии, а исключительно "диктатор" Фото: Getty Images

В разговоре Ахмад называет президента Сирии Башара Асада не по имени и фамилии, а исключительно "диктатор". Собеседник объясняет – называть полное имя главы государства не хочет, так как для него оно ассоциируется с разрушениями и трагедией.

"Моей семье было больно видеть, как Путин вторгается в Сирию по просьбе Асада. Отец очень хотел вернуться, и в 2015 году, когда оппозиционеры подошли к Дамаску, казалось, что скоро это случится. Но тут вторгается Россия и начинает обстреливать наши города, уничтожать инфраструктуру, превращает страну в руины. Делает с Алеппо то, что сделала с Мариуполем. Это трагедия. Дамаск – один из самых древних городов Ближнего Востока. До сих пор помню красивые здания с тысячелетней историей. Сейчас понимаешь, что все разрушено. Разрушена жизнь", – рассказывает мужчина.

ЧВК "Вагнер", обстрелы критической инфраструктуры и Иран

Слабую поддержку Запада Ахмад называет "плевком от международного сообщества", которая, по его мнению, в будущем позволила Путину полномасштабно вторгнуться в Украину.

После 24 февраля 2022 семья Ахмада вновь была вынуждена стать беженцами. Сейчас он работает техническим директором украинского бренда в Париже, в то время как большая часть семьи поселилась в Германии. Вместе с тем, один из братьев Ахмада остается в Украине и даже вступил в киевскую ТРО в начале войны. Ахмад проводит параллели между войной в Сирии и Украине.

Исламский культурный центр в Киеве "Украина для меня — даже больше дом, чем Сирия", — говорит собеседник Рамадан в Киеве

"Украина для меня — даже больше дом, чем Сирия. Это больно и приходится долго отходить от мысли, что ты снова без жилья, без дома и что нужно строить свою жизнь заново. Эта война отличается тем, что здесь есть поддержка Запада. Нам дают оружие, ПВО и тренируют военных. Нужно понимать, что в Сирии – гражданская война и революция. Обычные люди вышли воевать, не было большой поддержки… Когда российские самолеты бомбили города, никто эти ракеты не сбивал. Снаряд точно прилетал туда, куда его запустили. Возможно, что в Украине было запущено больше ракет, но в Сирии было больше прилетов", – рассказывает собеседник.

Говоря об общем между войной в Украине и в Сирии, Ахмад вспоминает о действиях ЧВК "Вагнер" и иранских военных, которые участвовали в кофликте на стороне сил Башара Асада.

"Русские и иранцы считались самыми зверскими людьми. Как рассказывали сирийцы, которые пережили их появление в своих поселениях, они регулярно насиловали и могли просто так убить, когда что-то не понравится", – говорит сириец.

Ахмад вспоминает, что сирийская армия использовала такую же тактику обстрела городов, как и поражение объектов украинской критической инфраструктуры. В результате такой блокады у гражданских жителей не было света, воды и отопления. Перекрывались поставки продуктов, вследствие чего у гражданских заканчивалась еда.

Последствия обстрелов в Сирии Последствия обстрелов в Сирии Фото: Pexels

Вспоминая военный опыт Сирии, собеседник опасается, что война в Украине может затянуться на долгие годы, от чего пострадает не только гражданская инфраструктура и мирное население, но и экономика страны.

"Надеюсь, что это не превратится в войну без конца, когда две стороны постоянно друг друга обстреливают. Из того, что я вижу, пока не могу представить, как можно будет спасти инфраструктуру, учитывая, что враг регулярно наносит удары по градообразующим предприятиям. Неизвестно, как будет восстанавливаться экономика Украины после обстрелов и оккупации городов, которые были важны для государства", – завершает Ахмад.

Мужчина надеется, что после победы Украины над Россией западные партнеры смогут выделять большую финансовую помощь и для поддержки Сирии. По мнению Ахмада, послевоенная экономика Сирии находится в худшем состоянии, чем экономика многих стран Африки.

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