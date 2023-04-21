"С этого начинается": в Украине хотят запретить сигареты с капсулой, IQOS и GLO

В пояснительной записке к законопроекту № 9227 говорится, что по данным исследования КМИС, в Украине стремительно растет употребление новейших табачных изделий, в том числе и электронных.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым могут запретить любые ароматизированные табачные изделия: электронные и с капсулами. Соответствующий документ был зарегистрирован в парламенте в четверг, 20 апреля.

В пояснительной записке к законопроекту № 9227 авторы ссылаются на исследование КМИС, в котором сказано, что в Украине стремительно растет употребление новейших табачных изделий: если в 2019 году только 1 % украинцев пользовались электронными сигаретами, то в 2022 году этот показатель составлял уже 7 %. Кроме того, проблема заключается в факте, что табачные изделия со вкусо-ароматическими добавками распространяются в основном среди молодежи 18-29 лет, и происходит это достаточно стремительно.

Авторы проекта отмечают, что ароматизированные табачные изделия поощряют курение среди населения, особенно среди молодежи.

Международные исследования указывают, что 80 % детей в возрасте 12-17 лет, которые имели дело с табаком, начинали курить легкие ароматизированные изделия. После появления электронных сигарет на рынке Украины впервые за 10 лет возобновилась динамика роста употребления табачных изделий. Случилось это в 2016 году.

Зарегистрированный нардепами законопроект предлагает запретить оптовую и розничную торговлю и импорт для продажи на территории Украины:

новейших табачных изделий с характерным запахом и/или вкусом дыма (сюда должны попасть айкосы, "гло" и другие электронные сигареты — ред.);

новейших табачных изделий, содержащих вкусо-ароматические добавки в любых компонентах, таких как фильтр, бумага, упаковка, капсула или имеющие любые технические характеристики, позволяющие изменять запах или вкус сигарет, табака для самокруток или интенсивность дыма.

Законопроект инициировали десятки народных депутатов.

Напомним, еще в январе Офис президента заявил, что инициирует введение запрета на продажу сигарет и алкогольных напитков за наличные средства. Об сказал замглавы ОП Ростислав Шурма.