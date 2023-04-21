В Украине студентов-медиков будут привлекать к оказанию медпомощи: детали решения Кабмина

Предполагается, что студенты будут оказывать медпомощь в случае объявления чрезвычайного или военного положения, а также карантинных мер. Более того – в Кабмине уже озвучили специальности, которые будут привлекаться.

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В пятницу, 21 апреля, правительство Украины утвердило порядок привлечения к оказанию медицинской помощи отдельных категорий лиц на период действия карантиных мер, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения. Об этом сообщается на официальном сайте правительственного портала.

Постановлением определено, что привлекать к оказанию медицинской помощи смогут:

врачей-интернов;

фармацевтических работников;

студентов старших курсов по специальностям "Медицина", "Медсестринство", "Стоматология", "Технологии медицинской диагностики и лечения", "Медицинская психология", "Фармация, промышленная фармация" (специализация "Фармация"), "Терапия и реабилитация", "Педиатрия" области знаний "Охрана здоровья";

врачей-специалистов и младших специалистов с медицинским образованием без требований по аттестации на присвоение или подтверждение квалификационной категории.

Для привлечения к работе в учреждения здравоохранения новых сотрудников, правительство определило несколько механизмов.

Механизмы привлечения украинских медиков к медпомощи

Студентов, которые учатся по вышеуказанным специальностям, будут привлекать при помощи:

Заключения гражданско-правовых или трудовых договоров. Подбора направлений для прохождения медицинской практики к соискателям высшего медицинского образования. Командировки.

В Минздраве подчеркнули, что для каждой категории медиков, привлекаемых к оказанию медпомощи, будут установлены обязанности, которые могут выполняться, и условия их выполнения.

Такие изменения, по информации ведомства помогут органам здравоохранения удовлетворить дополнительную потребность в кадрах, возникшую в период действия карантина, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения.

Напомним, в начале апреля 2023 года, по словам замминистра финансов Романа Ермоличева, с 2022 года правительство Украины обеспечило стабильное финансирование сферы здравоохранения, в частности, программы медицинских гарантий, в связи с чем за время полномасштабной войны зарплаты медиков выросли в несколько раз.