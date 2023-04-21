В Україні студентів-медиків залучатимуть до надання медичної допомоги: деталі рішення Кабміну

Передбачається, що студенти надаватимуть медичну допомогу у разі оголошення надзвичайного чи військового стану, а також карантинних заходів. Більше того – у Кабміні вже озвучили спеціальності, які будуть залучати.

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У п'ятницю, 21 квітня, уряд України затвердив порядок залучення до надання медичної допомоги окремих категорій осіб на період дії карантиних заходів, надзвичайної ситуації, надзвичайного чи воєнного стану. Про це повідомляється на офіційному сайті урядового порталу.

Постановою визначено, що залучати до надання медичної допомоги будуть:

лікарів-інтернів;

фармацевтичних працівників;

студентів старших курсів за спеціальностями "Медицина", "Медсестринство", "Стоматологія", "Технології медичної діагностики та лікування", "Медична психологія", "Фармація, промислова фармація" (спеціалізація "Фармація"), "Терапія та реабілітація", "Педіатрія" галузі знань "Охорона здоров'я";

лікарів-фахівців та молодших спеціалістів з медичною освітою без вимог щодо атестації на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії.

Для залучення до роботи до закладів охорони здоров'я нових співробітників уряд визначив кілька механізмів.

Механізми залучення українських медиків до медичної допомоги

Студентів, що навчаються за вищезгаданими спеціальностями, залучатимуть за допомогою:

Укладання цивільно-правових чи трудових договорів. Підбор напрямів для проходження медичної практики до претендентів на вищу медичну освіту. Відрядження.

У МОЗ підкреслили, що для кожної категорії медиків, що залучаються до надання медичної допомоги, будуть встановлені обов'язки, які можуть виконуватися, та умови їх виконання.

Такі зміни, за інформацією відомства, допоможуть органам охорони здоров'я задовольнити додаткову потребу у кадрах, що виникла в період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного чи військового стану.

Нагадаємо, на початку квітня 2023 року, за словами заступника міністра фінансів Романа Єрмолічева, з 2022 року уряд України забезпечив стабільне фінансування сфери охорони здоров'я, зокрема програми медичних гарантій, у зв'язку з чим за час повномасштабної війни зарплати медиків зросли в кілька разів.