Запрет поступления в вуз: в Раде оценили вероятность новых ограничений для мужчин (видео)

Депутат Юлия Гришина из "Слуги народа" назвала вероятный запрет на поступления в вузы мужчинам призывного возраста дискриминацией, поэтому такого закона принять не могут.

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Запрещать мужчинам поступать в высшие учебные заведения пока в парламенте не планируют. Об этом 27 апреля в эфире "Радио Свобода" сообщила Юлия Гришина, руководитель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Она пояснила, что официально не может подтвердить данные о подготовке законопроекта о запрете мужчинам поступать в вузы. Информация, по ее словам, сейчас распространяется на уровне "слухов".

Гришина отметила, что в государстве такие ограничения должны быть предусмотрены специальными законами. В представляемом ею комитете процесс разработки такой инициативы не происходит.

"В других комитетах также не слышала о специальных таких законах, которые устанавливали бы запреты", – заявила депутат.

Юлия Гришина добавила, что запрет на получение образования мужчинам нелогичен. По ее мнению, это дискриминация, поэтому такого закона принято не может быть. Она напомнила, что право на образование регламентируется Конституцией Украины.

Депутат отметила, что в случае необходимости увеличения количества мужчин на фронте будут принимать изменения в законы, касающиеся мобилизации. В таких документах регламентируются нормы по предоставлению отсрочки по разным причинам.

"Сейчас задача университетов – продолжать обеспечивать качество высшего образования и отчислять тех студентов, которые поступили не для обучения, а для того, чтобы избегать мобилизации", – добавила она.

Напомним, в апреле в Украине начали обсуждать, могут ли запретить мужчинам поступать в университеты. Юристы объяснили, что в Украине военное положение позволяет ограничивать право на образование, гарантированное Конституцией.

В Украине законодательно закреплено право на отсрочку от мобилизации для учащихся колледжей и вузов дневной формы обучения, но при мобилизации начали возникать коллизии. Сообщили, какие документы нужны учащимся учебных заведений для подтверждения права на отсрочку и могут ли в Украине изменить закон "Об образовании".