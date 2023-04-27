Заборона вступу до ЗВО: у Раді оцінили ймовірність нових обмежень для чоловіків (відео)

Депутатка Юлія Гришина зі "Слуги народу" назвала ймовірну заборону вступу до ЗВО чоловікам призовного віку дискримінацією, тому такого закону ухвалено не може бути.

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Забороняти чоловікам вступати до вищих навчальних закладів наразі у парламенті не планують. Про це 27 квітня в ефірі "Радіо Свобода" повідомила Юлія Гришина, керівниця підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Вона пояснила, що офіційно не може підтвердити дані стосовно підготовки законопроєкту щодо заборони чоловікам вступати до ЗВО. Інформація, за її словами, наразі поширюється на рівні "чуток".

Гришина зазначила, що в державі такі обмеження мають бути передбачені спеціальними законами. У комітеті, який вона представляє, процес розробки такої ініціативи не відбувається.

"В інших комітетах також не чула про спеціальні такі закони, які встановлювали б заборони", — заявила депутатка.

Юлія Гришина додала, що заборона на отримання освіти чоловікам є нелогічною. На її думку, це дискримінація, тому такого закону ухвалено не може бути. Вона нагадала, що право на освіту регламентується Конституції України.

Депутатка зазначила, що в разі потреби збільшення кількості чоловіків на фронті ухвалюватимуть зміни до законів, які стосуються мобілізації. У таких документах регламентуються норми щодо надання відстрочки з різних причин.

"Зараз завдання університетів — продовжувати забезпечувати якість вищої освіти і відраховувати тих студентів, які вступили не для навчання, а для того, щоб уникати мобілізації", — додала вона.

Нагадаємо, у квітні в Україні почали обговорювати, чи можуть заборонити чоловікам вступати до університетів. Юристи пояснили, що в Україні воєнний стан дозволяє обмежувати право на освіту, яке гарантоване Конституцією.

В Україні законодавчо закріплене право на відстрочку від мобілізації для учнів коледжів та ЗВО денної форми навчання, але під час мобілізації почали виникати колізії. Повідомили, які документи потрібні учням закладів освіти для підтвердження права на відстрочку та чи можуть в Україні змінити закон "Про освіту".