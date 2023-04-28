Погоня за главой Бершади: Виталий Драган сел пьяным за руль и скрывался от полиции, – СМИ

По утверждению журналистов, мэр города Винницкой области хотел сбежать, а полицейские пытались остановить его машину. Правоохранители составили на него админпротокол.

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Мэр города Бершадь Винницкой области Виталий Драган хотел скрыться от патрульных полицейских на автомобиле. Об этом сообщили 28 апреля источники местного издания "33-й новини".

Глава города, как указали собеседники, управлял машиной в нетрезвом состоянии. Когда полицейские пытались остановить транспортное средство, он хотел сбежать.

Патрульная полиция остановила автомобиль. Правоохранители составили на Драгана административный протокол по статье за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Градоначальник не ответил на запросы журналистов о комментарии. Публично он также не реагировал на ситуацию.

Полиция задержала пьяного водителя: мужчина хотел "решить вопрос" за 5 тысяч гривен

Пресс-служба главного управления Нацполиции в Винницкой области рассказала о попытке подкупа правоохранителей мужчиной, который ехал пьяным за рулем. Имя виновника произошедшего полицейские не уточнили.

По версии патрульных, инцидент произошел в селе Михайловка Жмеринского района. Водитель проигнорировал требования полицейских и начал убегать. Оставив автомобиль на обочине, он пытался спрятаться на чужом дворе.

В ходе проверки документов полицейские установили, что 31-летний мужчина имеет признаки алкогольного опьянения. Возраст можно сопоставить. Судя по биографии Виталия Драгана на сайте Бершадского горсовета, он родился 8 июля 1983 года.

"Чтобы избежать ответственности, он начал уговаривать работников полиции "решить вопрос" за деньги и оставил им за несоставление протокола 5 000 гривен. Правоохранители предупредили нарушителя об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды должностным лицам, но он продолжал настаивать", — заметили в полиции.

Мужчине также сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Отметим, что во время полномасштабной войны с РФ военные администрации по всей стране вправе отбирать автомобили у нетрезвых водителей.

Фокус уже писал, что в первые 42 дня войны с 24 февраля по 4 апреля автопарк украинских военных пополнили 5719 конфискованных машин. В Шепетовке Хмельницкой области водитель лишился премиального внедорожника Lexus LX.