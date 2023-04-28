Погоня за головою Бершаді: Віталій Драган сів п'яним за кермо і тікав від поліції, – ЗМІ

За словами журналістів, мер міста Вінницької області хотів втекти, а поліцейські намагалися зупинити його машину. Правоохоронці склали на нього адмінпротокол.

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Мер міста Бершадь Вінницької області Віталій Драган хотів втекти від патрульних поліцейських на автомобілі. Про це повідомили 28 квітня джерела місцевого видання "33 новини".

Голова міста, як вказали співрозмовники, керував машиною у нетверезому стані. Коли поліцейські намагалися зупинити транспортний засіб, він хотів утекти.

Патрульна поліція зупинила автомобіль. Правоохоронці склали на Драгана адміністративний протокол по статті за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Міський голова не відповів на запити журналістів про коментар. Публічно він також не реагував на ситуацію.

Поліція затримала п'яного водія: чоловік хотів "вирішити питання" за 5 тисяч гривень

Пресслужба головного управління Нацполіції на Вінниччині розповіла про спробу підкупу правоохоронців чоловіком, який їхав п'яним за кермом. Ім'я винуватця події поліцейські не уточнили.

За версією патрульних, інцидент стався у селі Михайлівка Жмеринського району. Водій проігнорував вимоги поліцейських та почав тікати. Залишивши автомобіль на узбіччі, він намагався сховатись на чужому дворі.

У процесі перевірки документів поліцейські встановили, що 31-річний чоловік має ознаки алкогольного сп'яніння. Вік можна порівняти. Судячи з біографії Віталія Драгана на сайті Бершадської міськради, він народився 8 липня 1983 року.

"Щоб уникнути відповідальності, він почав умовляти працівників поліції "вирішити питання" за гроші та залишив їм за неподання протоколу 5 000 гривень. Правоохоронці попередили порушника про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди посадовцям, але він продовжував наполягати", — зауважили в поліції.

Чоловіку також повідомили про підозру за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 4 років позбавлення волі.

Зазначимо, що під час повномасштабної війни з РФ військові адміністрації по всій країні мають право відбирати автомобілі у нетверезих водіїв.

Фокус уже писав, що у перші 42 дні війни з 24 лютого по 4 квітня автопарк українських військових поповнили 5719 конфіскованих машин. У Шепетівці Хмельницької області водій втратив преміальний позашляховик Lexus LX.