Потерял руку и обе ноги: военный с тройной ампутацией учится заново жить с протезами (фото)

24-летний Денис Кривенко прошел много горячих точек без ранений, но в январе попал под российский снаряд. Он не унывает и упорно тренируется, чтобы снова ходить на искусственных ногах, мечтает водить машину и заниматься спортом.

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24-летний украинец Денис Кривенко заново учится жить, потеряв на войне руку и две ноги. Он поделился подробностями с журналистами "Украинской правды".

Попал под снаряд: как боец потерял руку и ноги

В 19 лет Денис Кривенко прошел срочную службу в армии, а затем устроился работать на сталелитейный завод в Кропивницком, где в марте 2022 года ему вручили повестку в связи с мобилизацией. Молодой человек, говорит, что до этого дважды приходил в военкомат самостоятельно, но тогда его не взяли.

После прохождения медкомиссиии Дениса зачислили в 57 штурмовую бригаду, а вскоре он вместе с побратимами обороняли Рубежное в Луганской области. Почти за год войны боец прошел много горячих точек без ранений, но 3 января попал под противотанковый снаряд во время отступления в одном из сел, которое штурмовали превосходящие силы ВС РФ.

"Я сразу потерял правую ногу и левую руку, половину автомата "отрезало". Левая нога была закрученная. Пацаны думали, что можно ее спасти, но она висела на коже", — рассказал Денис Кривенко.

Денис Кривенко после ампутации конечностей Фото: Украинская правда

Боевые товарищи оказали раненому первую медицинскую помощь, надели турникеты на поврежденные конечности и вынесли с поля боя. По словам Дениса, он не чувствовал боли от ранений, только турникеты давили. Воина доставили в госпиталь в Краматорске, а оттуда перевели в больницу имени Мечникова в Днепре.

"На следующий день на перевязке уже шутить начал. Мол, что вы делаете, зачем бинтуете — ноги мои обратно несите", — поделился украинец.

Денис Кривенко с товарищем Михаилом Фото: Украинская правда

Новая жизнь с протезами

Через несколько недель пациента доставили в Винницу на реабилитацию. Денис считает, что ему повезло с хирургом, который в мирное время оперировал щитовидные железы и животы, ампутацией же занялся впервые. На второй день после перевода из Днепра он посадил бойца, чтобы тот привыкал. В дальнейшем реабилитологи каждый день занимались мужчиной, постепенно увеличивая время тренировок, чтобы тот восстановил тонус мышц спины.

Денис Кривенко тренируется в центре Superhumans Фото: Украинская правда

Когда Денис был готов, то немецкие и украинские специалисты поставили ему в Германии миоэлектрический (бионический) протез руки, кисть которого может совершать несколько движений и удерживать предметы. Как объяснила главная протезистка реабилитационного центра Superhumans во Львовской области Виктория Олих, на сегодняшний день протезы не могут полностью заменить работу руки. Бионические модели помогают справляться со многими задачами, но боятся пыли, воды и рассчитаны примерно на 2-3 года.

Денису также изготовили протезы обеих ног, на которых пришлось заново учиться ходить. Во время тренировок протезисты постепенно увеличивали длину трубок, чтобы пациент тренировал мышечный корсет и равновесие. По словам Дениса, с каждым подъемом ему становилось все тяжелее и тяжелее, сейчас его рост на искусственных ногах составляет 1,7 метра, а раньше был 1,85 метра.

Денис Кривенко в центре Superhumans Фото: Forbes

Из-за ранения парень уже не сможет вернуться на фронт, поэтому он мечтает проявить себя в спорте. Через год, когда куксы (ампутированные конечности) окончательно сформируются, ему предоставят спортивный протез, который позволит бегать — для этого их оснащают электронными коленами и голенями. Кроме того, Денис планирует снова управлять автомобилем, что вполне возможно даже с протезами.

ранее стало известно, что в Украине впервые имплантировали протез в кость пациента — капитана ВСУ Игоря Крупнова. 56-летний военный потерял обе ноги в боях осенью 2022 года, а теперь планирует снова начать бегать.