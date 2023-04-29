Втратив руку та обидві ноги: воїн із потрійною ампутацією вчиться жити з протезами (фото)

24-річний Денис Кривенко пройшов багато гарячих точок без поранень, але у січні потрапив під російський снаряд. Він не сумує і вперто тренується, щоб знову ходити на штучних ногах, мріє керувати автомобілем і займатися спортом.

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24-річний українець Денис Кривенко наново вчиться жити, втративши на війні руку та обидві ноги. Він поділився подробицями із журналістами "Української правди".

Потрапив під снаряд: як боєць втратив руку та ноги

У 19 років Денис Кривенко пройшов строкову службу в армії, а потім влаштувався працювати на сталеливарний завод у Кропивницькому, де у березні 2022 року йому вручили повістку у зв'язку з мобілізацією. Молодий чоловік каже, що до цього двічі приходив у військкомат самостійно, але тоді його не взяли.

Після проходження медкомісії Дениса зарахували до 57 штурмової бригади, а незабаром він разом із побратимами обороняли Рубіжне на Луганщині. Майже за рік війни боєць пройшов багато гарячих точок без поранень, але 3 січня потрапив під протитанковий снаряд під час відступу в одному із сіл, яке штурмували значні сили ЗС РФ.

"Я відразу втратив праву ногу та ліву руку, половину автомата "відрізало". Ліва нога була закручена. Пацани думали, що можна її врятувати, але вона висіла на шкірі", — розповів Денис Кривенко.

Денис Кривенко після ампутації кінцівок Фото: Українська правда

Бойові товариші надали пораненому першу медичну допомогу, начепили турнікети на пошкоджені кінцівки та винесли з поля бою. За словами Дениса, він не відчував болю від поранень, лише турнікети давили. Воїна доправили до шпиталю у Краматорську, а звідти перевели до лікарні імені Мечникова у Дніпрі.

"Наступного дня на перев'язці вже жартувати почав. Мовляв, що ви робите, навіщо бинтуєте — ноги мої назад несіть", — поділився українець.

Денис Кривенко з товаришем Михайлом Фото: Українська правда

Нове життя з протезами

За кілька тижнів пацієнта доправили до Вінниці на реабілітацію. Денис вважає, що йому пощастило з хірургом, який у мирний час оперував щитовидні залози та животи, ампутацією ж зайнявся вперше. На другий день після переведення з Дніпра він посадив бійця, щоб той звикав. Надалі реабілітологи щодня займалися чоловіком, поступово збільшуючи час тренувань, щоби той відновив тонус м'язів спини.

Денис Кривенко тренується у центрі Superhumans Фото: Українська правда

Коли Денис був готовий, то німецькі та українські фахівці поставили йому в Німеччині міоелектричний (біонічний) протез руки, кисть якого може здійснювати кілька рухів та утримувати предмети. Як пояснила головна протезистка реабілітаційного центру Superhumans у Львівській області Вікторія Оліх, на сьогодні протези не можуть повністю замінити роботу руки. Біонічні моделі допомагають справлятися з багатьма завданнями, але бояться пилу, води та розраховані приблизно на 2-3 роки.

Денису також виготовили протези обох ніг, на яких довелося знову вчитися ходити. Під час тренувань протезисти поступово збільшували довжину трубок, щоб пацієнт тренував м'язовий корсет та рівновагу. За словами Дениса, з кожним підйомом йому ставало дедалі важче, зараз його зріст на штучних ногах становить 1,7 метрів, а раніше був 1,85 метрів.

Денис Кривенко у центрі Superhumans Фото: Forbes

Через поранення хлопець вже не зможе повернутися на фронт, тож він мріє проявити себе у спорті. Через рік, коли культи (ампутовані кінцівки) остаточно сформуються, йому нададуть спортивний протез, який дозволить бігати – для цього їх оснащують електронними колінами та гомілками. Крім того, Денис планує знову керувати автомобілем, що цілком можливо навіть із протезами.

Раніше стало відомо, що в Україні вперше імплантували протез у кістку пацієнта — капітана ЗСУ Ігоря Крупнова. 56-річний військовий втратив обидві ноги у боях восени 2022 року, а тепер планує знову почати бігати.