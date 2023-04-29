Киевлянин вызвал копов из-за "соседского перфоратора", который оказался его бритвой (видео)

Мужчина пожаловался правоохранителям на шум соседского электроинструмента, из-за которого не мог спать в субботнее утро. Прибывшие на место копы выяснили, что причиной звука была работающая в квартире бритва.

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Патрульные полицейские реагируют на все вызовы, но иногда их ждет сюрприз. В субботу, 29 апреля они рассказали о забавном случае. Около семи утра поступил звонок от возмущенного киевлянина, который жаловался на включенный соседский перфоратор. Но далее события развивались не по сценарию, отмечают правоохранители.

Киевлянин сообщил о соседях, которые начали что-то ремонтировать рано утром и включили перфоратор. Поэтому он проснулся и почти час не может заснуть.

На месте происшествия инспекторов встретили заявитель и охранник жилищного комплекса. Они рассказали, что уже пытались найти нарушителей спокойствия, но безрезультатно.

Попав в квартиру возмущенного гражданина, полицейские сразу услышали, что шум доносится из ванной комнаты.

Но источником шума оказался не соседский перфоратор, а электробритва, которую оставил в шкафчике, вероятно, сам заявитель.

Киевлянин был возмущен шумом, в котором оказался виноват сам

"Смех смехом, но патрульные всегда со всей серьезностью относятся к гражданам и в пределах компетенции пытаются разрешить конфликтные ситуации. Мы благодарим каждого за доверие, но призываем не злоупотреблять сообщениями на линию 102. Особенно когда в стране идет война", — резюмировали в патрульной службе Киева.

Ранее в Великобритании произошел не менее курьезный, но куда более серьезный случай. В одном из пабов в городке Барроу на полу в туалете нашли секретные документы Королевского военно-морского флота Великобритании. Они содержали данные о гидравлике атомной подлодки HMS Anson стоимостью 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Паб находится рядом с верфью, где производятся подлодки. А персонал заведения сообщил, что в тот вечер в зале было полно посетителей.