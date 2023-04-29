"Валялись на полу": чертежи атомной подлодки ВМФ Великобритании нашли в туалете паба (фото)

Человек, нашедший документы британского военного флота, отметил, что ночью в заведении было много людей, поэтому "повезло, что русский шпион их не нашел".

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Конфиденциальные документы Королевского военно-морского флота Великобритании были найдены на полу туалета в пабе возле железной дороги Фернесс в Барроу, Камбрия. Об этом пишет британская газета The Sun 28 апреля.

Сообщается, что файлы содержали данные о гидравлике атомной подлодки HMS Anson, которая управляет торпедными люками, рулевым управлением и плавучестью. Они были найдены вместе со шнурком Королевского флота с нового судна стоимостью 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

По словам человека, нашедшего чертежи, в ту ночь заведение было переполнено посетителями.

"Я зашел в туалет, а чертежи валялись на полу кабинки со шнурком. Любой мог их найти. Повезло, что это не был какой-то российский шпион под глубоким прикрытием", — отметил он.

Документы ВМФ Британии

Источник издания в ВМФ Великобритании объяснил, что упомянутые документы входят в справочное руководство, которое легко получить на борту. Он также уточнил, что официальные конфиденциальные данные на один уровень ниже секретных.

"Похоже, кто-то взял страницы с лодки для изучения. Они являются частью книги, которая охватывает все системы субмарины. Приятно видеть их приверженность тренировкам, но, вероятно, паб — неподходящее место", — сказал бывший капитан подлодки Райан Рамзи.

В публикации также говорится, что паб, в котором нашлись документы, расположен в пяти минутах ходьбы от верфи BAE Systems, где производятся подводные лодки класса Astute.

Паб Furness Railway, в котором нашли документы британских ВМФ

Что известно о подлодке HMS Anson

HMS Anson была спущена на воду в феврале 2023 года. На данный момент базируется на военно-морской базе в Клайде, Шотландия.

Подлодка вооружена торпедами Spearfish и крылатыми ракетами наземного базирования Tomahawk.

Ракета наземного базирования Tomahawk

Благодаря ядерным реакторам, HMS Anson может работать 25 лет без дозаправки и совершить кругосветное путешествие, не возвращаясь на поверхность.

Воздух и вода обеспечиваются на борту, поэтому единственным ограничением для экипажа являются продукты питания.

В Королевском ВМФ Великобритании охарактеризовали подводное судно как "самого совершенного охотника-убийцу в мире".

Напомним, что 1 февраля стало известно о том, как в Великобритании сотрудники атомной подводной лодки HMS Vanguard, вооруженной баллистическими ракетами Trident, попытались починить поломанные болты на ядерном реакторе при помощи суперклея.

Мы также писали 13 апреля о том, что куратором небольшого игрового онлайн-чата Thug Shaker Central, в котором были опубликованы секретные документы Пентагона, оказался 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс Джек Тейшейра.

Согласно обвинительные материалам, обнародованным 28 апреля, Тейшейра все еще может скрывать неопубликованные документы Пентагона. Прокуроры считают, что он может использовать секретные данные для побега из страны, так как они имеют "огромную ценность для враждебных государств".