"Валялися на підлозі": креслення атомного підводного човна ВМФ Великобританії знайшли в туалеті паба (фото)

Людина, яка знайшла документи британського військового флоту, відзначила, що вночі в закладі було багато людей, тому "пощастило, що російський шпигун їх не знайшов".

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Конфіденційні документи Королівського військово-морського флоту Великобританії знайшли на підлозі туалету в пабі біля залізниці Фернесс у Барроу, Камбрія. Про це пише британська газета The Sun 28 квітня.

Повідомляється, що файли містили дані про гідравліку атомного підводного човна HMS Anson, який управляє торпедними люками, кермовим керуванням і плавучістю. Вони були знайдені разом зі шнурком Королівського флоту з нового судна вартістю 1,3 мільярда фунтів стерлінгів.

За словами людини, яка знайшла креслення, тієї ночі заклад був переповнений відвідувачами.

"Я зайшов у туалет, а креслення валялися на підлозі кабінки зі шнурком. Будь-хто міг їх знайти. Пощастило, що це не був якийсь російський шпигун під глибоким прикриттям", — зазначив він.

Документи ВМФ Британії

Джерело видання у ВМФ Великобританії пояснило, що згадані документи входять до довідкового керівництва, яке легко отримати на борту. Він також уточнив, що офіційні конфіденційні дані на один рівень нижчі від секретних.

"Схоже, хтось узяв сторінки з човна для вивчення. Вони є частиною книги, яка охоплює всі системи субмарини. Приємно бачити їхню прихильність до тренувань, але, ймовірно, паб — невідповідне місце", — сказав колишній капітан підводного човна Раян Рамзі.

У публікації також говориться, що паб, у якому знайшлися документи, розташований за п'ять хвилин ходьби від верфі BAE Systems, де виробляються підводні човни класу Astute.

Паб Furness Railway, у якому знайшли документи британських ВМФ

Що відомо про підводний човен HMS Anson

HMS Anson була спущена на воду у лютому 2023 року. На цей час базується на військово-морській базі у Клайді, Шотландія.

Підводний човен озброєний торпедами Spearfish і крилатими ракетами наземного базування Tomahawk.

Ракета наземного базування Tomahawk

Завдяки ядерним реакторам, HMS Anson може працювати 25 років без дозаправлення та здійснити навколосвітню подорож, не повертаючись на поверхню.

Повітря та вода забезпечуються на борту, тому єдиним обмеженням для екіпажу є харчові продукти.

У Королівському ВМФ Великобританії схарактеризувати підводне судно як "найдосконалішого мисливця-вбивцю у світі".

Нагадаємо, що 1 лютого стало відомо про те, як у Великій Британії співробітники атомного підводного човна HMS Vanguard, озброєного балістичними ракетами Trident, спробували полагодити поламані болти на ядерному реакторі за допомогою суперклею.

Ми також писали 13 квітня про те, що куратором невеликого ігрового онлайн-чату Thug Shaker Central, в якому були опубліковані секретні документи Пентагону, виявився 21-річний член розвідувального крила Національної гвардії ВПС штату Массачусетс Джек Тейшейра.

Згідно з обвинувальними матеріалами, оприлюдненими 28 квітня, Тейшейра все ще може приховувати неопубліковані документи Пентагону. Прокурори вважають, що він може використати секретні дані для втечі з країни, оскільки вони мають "величезну цінність для ворожих держав".