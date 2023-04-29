Киянин викликав копів через "сусідський перфоратор", який виявився його бритвою (відео)

Чоловік поскаржився правоохоронцям на шум сусідського електроінструменту, через який не міг спати у суботній ранок. Копи, які прибули на місце, з'ясували, що причиною звуку була бритва, що працює в квартирі.

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Патрульні поліцейські реагують на всі виклики, але іноді на них чекає сюрприз. У суботу, 29 квітня вони розповіли про кумедний випадок. Приблизно о сьомій ранку надійшов дзвінок від обуреного киянина, який скаржився на включений сусідський перфоратор. Але далі події розвивалися не за сценарієм, наголошують правоохоронці.

Киянин повідомив про сусідів, які почали щось ремонтувати рано-вранці та включили перфоратор. Тому він прокинувся і майже годину не може заснути.

На місці події інспекторів зустріли заявник та охоронець житлового комплексу. Вони розповіли, що вже намагалися знайти порушників спокою, але безрезультатно.

Потрапивши до квартири обуреного громадянина, поліцейські одразу почули, що шум доноситься з ванної кімнати.

Але джерелом шуму виявився не сусідський перфоратор, а електробритва, яку залишив у шафці, мабуть, сам заявник.

Киянин був обурений шумом, в якому винен сам

"Сміх сміхом, але патрульні завжди зі всією серйозністю ставляться до громадян та в межах компетенції намагаються вирішити конфліктні ситуації. Ми дякуємо кожному за довіру, але закликаємо не зловживати повідомленнями на лінію 102. Особливо коли в країні йде війна.", — резюмували у патрульній службі. Києва.

Раніше у Великобританії стався не менш курйозний, але значно серйозніший випадок. В одному з пабів у містечку Барроу на підлозі у туалеті знайшли секретні документи Королівського військово-морського флоту Великобританії. Вони містили дані про гідравліку атомного підводного човна HMS Anson вартістю 1,3 мільярди фунтів стерлінгів.

Паб знаходиться поруч із корабельнею, де виробляються підводні човни. А персонал закладу повідомив, що того вечора у залі було повно відвідувачів.