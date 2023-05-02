В Украине заработал единый реестр пропавших без вести

На основании выписки из реестра, украинцы, чьи родные пропали без вести, смогут обращаться в Пенсионный фонд, чтобы иметь возможность оформить пенсию в случае потери кормильца для нетрудоспособных членов семьи.

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Со 2 мая в Украине начинает работу Единый реест пропавших без вести лиц, куда будут вноситься все данные о пропавших людях. Об этом сообщает официальная пресс-служба Минреинтеграции Украины.

Реестр разработан Министерством внутренних дел Украины совместно с Уполномоченным по пропавшим без вести, службой Минреинтеграции и другими ведомствами.

Ведомство указывает, что в реестре будут собраны и централизованы все данные о пропавших без вести украинцах: ФИО, место и дата рождения, семейный статус, место проживания, время исчезновения, территория на которой произошло исчезновение и все известные обстоятельства о пропаже человека.

Дополнительно в реестре будет указана информаций о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц безвестно отсутствующими или объявления умершими, а также другую информацию, способствующую розыску пропавшего лица.

Отмечено, что через месяц, после внесения соответствующей информации в реестр, родственники пропавшего человека смогут получить соответствующую поддержку, подтверждающую статус пропавшего. Также на основании выписки из реестра люди смогут обращаться в Пенсионный фонд, чтобы иметь возможность оформить пенсию в случае потери кормильца для нетрудоспособных членов семьи.

"Наличие централизованной информации о пропавших без вести поможет наладить более эффективную розыскную работу. Только взаимодействуя с другими ведомствами, нам удастся как можно быстрее разыскать пропавших", – отметил Уполномоченный из пропавших без вести Олег Котенко.

В Украине с начала полномасштабной войны десятки тысяч человек считались пропавшими без вести. Официально подтверждено, что около 23 тысяч, которых считают пропавшими без вести, исчезли в результате военных действий в Украине.

Напомним, в начале февраля Фокус узнавал, как члены семей украинских защитников, активно включаясь в процесс, смогли разыскать своих пропавших без вести родных.

18 апреля омбудсмен Олег Котенко сообщил, что около 60-65% украинских защитников, считающихся пропавшими без вести, находятся в плену у оккупантов.