"Многие в плену": омбудсмен озвучил количество пропавших без вести украинских военных

По словам Олега Котенко, 60-65% украинских защитников, считающихся пропавшими без вести, находятся в плену у оккупантов.

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Около 7 тысяч украинских военных считаются без вести пропавшими. Об этом 18 апреля в эфире национального телемарафона сообщил уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

"Цифра такая действительно есть, она чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, они все же пленены", – сказал он.

Котенко отметил, что в российском плену могут находиться 60-65% украинских бойцов, а, возможно, и больше.

"Это уже такая есть статистика у нас – это живые люди, которые находятся в плену. Но другие, к сожалению, это – погибшие", – добавил он.

Напомним, такую же цифру – 7 тысяч пропавших без вести – озвучивала заместитель министра обороны Анна Маляр в ноябре 2022 года. Вместе с тем она добавила, что точное число погибших и пропавших украинцев сейчас назвать невозможно.

В феврале текущего года Фокус рассказывал, как родным найти пропавшего без вести военнослужащего. Заявление об исчезновении могут подавать как родные пропавшего военнослужащего, так и представители военного формирования, органов государственной власти, общественных организаций и другие лица, которым стало известно об исчезновении защитника.