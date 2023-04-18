"Багато хто в полоні": омбудсмен озвучив кількість зниклих безвісти українських військових

За словами Олега Котенка, 60-65% українських захисників, які вважаються зниклими безвісти, перебувають у полоні в окупантів.

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Близько 7 тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти. Про це 18 квітня в ефірі національного телемарафону повідомив уповноважений по особах, які зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

"Цифра така дійсно є, вона трохи більше ніж сім тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж таки полонені", — сказав він.

Котенко зазначив, що в російському полоні можуть бути 60-65% українських бійців, а, можливо, і більше.

"Це вже така є статистика у нас – це живі люди, які перебувають у полоні. Але інші, на жаль, це загиблі", – додав він.

Нагадаємо, таку ж цифру – 7 тисяч зниклих безвісти – озвучувала заступник міністра оборони Ганна Маляр у листопаді 2022 року. Водночас вона додала, що точну кількість загиблих та зниклих українців зараз назвати неможливо.

У лютому поточного року Фокус розповідав, як рідним знайти військовослужбовця, який зник безвісти. Заяву про зникнення можуть подавати як рідні зниклого військовослужбовця, так і представники військового формування, органів державної влади, громадських організацій та інші особи, яким стало відомо про зникнення захисника.