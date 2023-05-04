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Украина

Арестованный мэр Одессы Труханов не планирует вносить залог в 13 миллионов — адвокат

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Фото: Геннадий Труханов / Facebook | Мэр Одессы Геннадий Труханов не планирует вносить залог

Защита градоначальника планирует оспорить решение Высшего антикоррупционного суда после того, как будет опубликован полный текст определения.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого 4 мая взяли под стражу по решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), не планирует вносить залог. Об этом сообщил адвокат городского головы Александр Лысак, пишет издание "Думская".

"Мне нужно ознакомиться с полным текстом определения, он будет завтра, в 16:00. Я пока не очень понимаю, чем руководствовался суд. Раньше они отказывали прокуратуре в содержании под стражей, говорили, что нужен баланс, что мэр должен исполнять обязанности. Что же поменялось? Почему сейчас необходимо, чтобы он сидел в СИЗО? Ну ок, СИЗО так СИЗО. Будем бороться", — рассказал Лысак одесским журналистам.

Суд взял Труханова под стражу

Как ранее сообщили Фокусу в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), ВАКС удовлетворил ходатайство прокуроров о взятии мэра Одессы Геннадия Труханова под стражу сроком на 60 суток после того, как он в течение 5 дней не внес залог в размере 30,8 миллионов гривен.

В этот раз, согласно определению суда, Труханов может выйти под залог в размере 13 миллионов гривен, сообщили в САП.

Напомним, что ранее, 25 апреля, сообщалось, что ВАКС изменил меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова на залог в 30,8 млн гривен. Данную сумму он должен был внести в течение 5 дней.

В чем подозревают Геннадия Труханова — дело "Краяна"

По версии следствия, мэр Одессы в июле 2016 года вместе с должностными лицами Одесского горсовета и некоторыми бизнесменами присвоили 185 миллионов гривен городского бюджета. Обвиняемые купили здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости. Деньги хотели легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель которого, по данным следствия, проживал на оккупированной территории Луганской области.

В июле 2019 года Малиновский районный суд Одессы оправдал Труханова и других чиновников горсовета по делу о махинациях со зданиями завода "Краян". Однако позже, в феврале 2021 года, стало известно, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила это оправдательное решение, удовлетворив ходатайство прокуроров САП.