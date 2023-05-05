Арест активов Новинского: экс-нардеп ответил на заявления СБУ, - СМИ

Как утверждает Новинский, "СБУ откровенно фальсифицировала уголовное дело"

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Экс-нардеп Вадим Новинский ответил на сообщения Службы безопасности Украины об аресте его активов, сообщает "Телеграф".

На своем сайте он назвал обвинения против себя сфальсифицированными с целью рейдерского захвата имущества.

"Умело играя на чувствах наших людей использованием нарративов типа "пророссийский олигарх" и "пособничество государству-агрессору", отдельные руководители СБУ развернули серию рейдерских действий в отношении бизнеса, который я создал и, посредством которого, многие годы инвестировал в развитие украинской экономики", — заявил экс-нардеп.

Как он утверждает, "СБУ откровенно фальсифицировала уголовное дело" о передаче им корпоративных прав ряда компаний гражданам Кипра, "которых путем манипуляций данными и понятиями искусственно сделали "представителями государства-агрессора". С юридической точки зрения, по мнению Новинского, это дело "является откровенной фальсификацией и никакой судебной перспективы не имеет".

Причиной преследования Новинский считает свои религиозные убеждения. Аресты своих активов он связал с действиями власти против УПЦ МП.

При этом, по его словам, "иностранные бенефициары, пострадавшие от рейдерской атаки со стороны представителей украинского государства, уже обратились в правоохранительные органы, подготовили иски в украинские и международные суды с целью восстановления законности".

Напомним, что в апреле было арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн.