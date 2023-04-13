Более 3,5 млрд гривен: СБУ арестовала имущество экс-нардепа Новинского (фото)

Список заблокированных активов включает корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива. Для обхода санкций Новинский, по данным СБУ, привлекал частных нотариусов и госрегистраторов.

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Арестовано имущество бизнесмена, бывшего народного депутата Вадима Новинского, которого подозревают в обходе санкций и пособничестве России. Об этом сообщает СБУ сегодня, 13 апреля.

Среди заблокированного — права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы топливо Общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 млрд грн.

Сообщается, что Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур для того, чтобы избежать санкций СНБО.

СБУ арестовала имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн Фото: СБУ

Уголовное производство открыли по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору). Обыски прошли в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживанию не только Новинского, а и других фигурантов дела.

СБУ обнаружила документы, печати компаний-нерезидентов и религиозную литературу, которая повторяет кремлевские нарративы.

Сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Следствие ведется при процессуальном руководстве Генпрокуратуры и Минюста.

Напомним, в январе президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины против 22 российских священников, 5 крымских священников, перешедших на сторону России, а также наместника Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла и бизнесмена Вадима Новинского.

2 апреля экс-нардепа Верховной Рады IX созыва Вадима Новинского заметили в Цюрихе во время проведения службы в одной из крупнейших русских православных церквей города.