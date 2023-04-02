СМИ нашли Новинского в Цюрихе: чем сейчас занимается экс-нардеп (видео)

Как рассказал экс-нардеп журналистам, в Украину он вернется "при малейшей возможности". Но на уточняющие вопросы отвечать не захотел.

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Экс-нардепа Верховной Рады IX созыва Вадима Новинского заметили в воскресенье 2 апреля в Цюрихе во время проведения службы в одной из крупнейших русских православных церквей города. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

"На воскресной службе в крупнейшей русской православной церкви Цюриха 2 апреля служил Вадим Новинский", — сообщает корреспондент издания.

На вопрос журналиста, планирует ли Новинский вернуться в Украину и поддержать митрополита Павла, Новинский ответил, что постарается вернуться при первой же возможности.

Комментируя ситуацию в Киево-Печерской лавре, он заявил, что происходящие в ней сейчас события (выселение монахов УПЦ МП из Лавры с 29 марта в связи с расторжением договора об аренде — ред.) "основаны на лжи и манипуляции".

"Проходят обыски в монастырях, подбрасываются доказательства, подтасовываются факты, на лжи основываются свидетельства лжесвидетелей. И в отношении архиереев возбуждаются уголовные дела. Такого не было с 1937 года", – заявил экс-нардеп.

По его мнению, УПЦ МП потеряла права на Лавру, потому что не захотела идти на условия, которые выдвинуло церкви украинское государство.

На вопрос, чем он сейчас занимается, Новинский ответил, что работает на "мир в Украине" и возвращаться к деятельности депутата пока не планирует.

По его словам в Швейцарии он находится проездом и нигде не живет. В Цюрих он приехал из Германии. А в Германию из Украины Новинский добирался "пешком, на машине и летел на самолете какой-то период времени назад".

Напомним, в июле 2022 года внефракционный народный депутат, миллиардер Вадим Новинский сложил свой мандат, сообщив, что планирует посвятить свое время гуманитарным и экономическим вопросам.

В начале февраля СНБО включил бизнесмена Вадима Новинского, что владеет группой Smart Holding, в санкционный список, однако бизнесмен успел заранее передать активы группы в управление кипрскому трастовому фонду.