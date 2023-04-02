ЗМІ знайшли Новинського у Цюриху: чим зараз займається екснардеп (відео)

Як розповів екснардеп журналістам, в Україну він повернеться "за найменшої можливості". Але на запитання відповідати не захотів.

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Екснардепа Верховної Ради IX скликання Вадима Новинського помітили у неділю 2 квітня у Цюриху під час проведення служби в одній із найбільших російських православних церков міста. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"На недільній службі у найбільшій російській православній церкві Цюриха 2 квітня служив Вадим Новинський", — повідомляє кореспондент видання.

На запитання журналіста, чи планує Новинський повернутися в Україну та підтримати митрополита Павла, Новинський відповів, що намагатиметься повернутися за першої ж нагоди.

Коментуючи ситуацію в Києво-Печерській лаврі, він заявив, що події, що відбуваються в ній зараз (виселення ченців УПЦ МП з Лаври з 29 березня у зв'язку з розірванням договору про оренду — ред.) "засновані на брехні та маніпуляції".

"Проходять обшуки в монастирях, підкидаються докази, підтасовуються факти, на брехні ґрунтуються свідчення псевдосвідків. І проти архієреїв порушуються кримінальні справи. Такого не було з 1937 року", — заявив екснардеп.

На його думку, УПЦ МП втратила права на Лавру, бо не захотіла йти на умови, які висунула церкві українська держава.

На питання, чим він зараз займається, Новинський відповів, що працює задля "миру в Україні" і повертатися до діяльності депутата поки що не планує.

За його словами, у Швейцарії він перебуває проїздом і ніде не живе. До Цюриха він приїхав з Німеччини. А до Німеччини з України Новинський діставався "пішки, машиною і летів літаком".

Нагадаємо, в липні 2022 року позафракційний народний депутат, мільярдер Вадим Новинський склав свій мандат, повідомивши, що планує присвятити свій час гуманітарним та економічним питанням.

На початку лютого РНБО внесла бізнесмена Вадима Новинського, що володіє групою Smart Holding, до списку санкцій, проте бізнесмен встиг заздалегідь передати активи групи в управління кіпрському трастовому фонду.