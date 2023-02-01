Позбутися мільярдів: як і для чого українські олігархи ховають свої капітали

Побоюючись санкцій та дії "антиолігархічного закону", бізнесмени можуть передавати свої активи закордонним трастовим фондам.

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РНБО включила бізнесмена Вадима Новинського, що володіє групою Smart Holding, до списку санкцій. Проте 16 січня стало відомо, що Новинський передав активи групи в управління кіпрському трастовому фонду. Про це пише Фокус у статті "Гроші йдуть у траст. Як і навіщо українські олігархи ховають свої капітали".

Рішення РНБО №820/2022 позбавило Новинського права користуватися та розпоряджатися активами, проводити торгові операції, транзит товарів та виведення капіталу, а також ввело в дію рішення про анулювання ліцензій та дозволів його компаніям. Однак в Smart Holding заявили, що після проведеної реструктуризації активи компанії Новинському більше не належать, тому що у листопаді 2022 року перейшли у довірче управління кіпрському трасту.

"У межах реструктуризації засновник Smart Holding Вадим Новинський вирішив передати активи в траст. Відповідні угоди Smart Trust і Step Trust були укладені в листопаді 2022 року і зареєстровані Комісією з цінних паперів і бірж Кіпру. Довіреними особами стали висококваліфіковані фідуціарні адміністратори, умовами законодавства Кіпру. Відповідно, довірчі особи (трасти) повністю володіють, контролюють та керують активами групи", — йдеться в повідомленні Smart Holding.

За даними юристів, у міжнародній практиці та економіці розвинутих країн інститут довірчого управління майном дуже розвинений та широко використовується. Суть трасту — у передачі власником свого майна до управління довірчого власника, а прибуток від цього управління може отримувати власник або треті особи.

Як повідомив Фокусу Микола Лихачов, партнер, керівник практики з банківського та фінансового права ЮФ "Горецький і Партнери", основною метою сучасних трастів є захист активів сім'ї та спрощення процедури наслідування, насамперед у Великій Британії, та в інших юрисдикціях, де присутні податки на спадщину.

За словами керівного партнера АО "Радзієвський та партнери" Юрія Радзієвського, існують різні види трастів. "Сліпий траст — це траст, у якому довірені особи мають повну свободу дій щодо активів, а власники не мають жодної інформації про активи трасту і не мають права втручатися у роботу довірених осіб", — каже Радзієвський.

За його словами, в Україні цей вид діяльності також передбачено законодавством. Загальні положення представництва встановлює Цивільний кодекс України, крім того, діє закон "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", в межах якого діяльність з управління активами є професійним видом діяльності на ринках капіталу та підлягає ліцензуванню.

[ + – ] Петро Порошенко був змушений передати активи у траст, щоб уникнути звинувачень у використанні офшорних компаній для виведення капіталу з України Фото: УНІАН

"Трасти також можуть використовувати політики, які займають високі посади, щоб відсторонитися на час займаної посади від можливості впливати на свої активи та активи сім'ї. Такі трасти називаються сліпими. Сліпий траст — це дослівний переклад англійського терміна blind trust, який називається так тому, що засновник (settlor) такого трасту у прямому сенсі не знає, що відбувається з його активами після того, як він передає їх в управління трастовим повіреним (trustee), що унеможливлює зловживання власним офіційним становищем для власного збагачення”, — зазначає Микола Лихачов.

В Україні гучний випадок використання сліпого трасту пов'язаний з експрезидентом Петром Порошенком, який у січні 2016 року передав активи (свою частину в корпорації Roshen) в управління фонду Rothschild Trust.

Нагадаємо, 2 грудня Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції щодо десятка священнослужителів УПЦ Московського патріархату та колишнього депутата Верховної Ради Вадима Новинського.

Раніше Фокус писав, що у липні 2022 року позафракційний народний депутат та мільярдер Вадим Новинський вирішив скласти свій депутатський мандат.