Деньги уходят в траст. Как и зачем украинские олигархи прячут свои капиталы

Регулярное обновление списков подсанкционных украинских бизнесменов не оставляет последним выбора – богатейшие принимают решение избавиться от активов, чтобы не потерять все вследствие санкций. Для этого используется хорошо себя зарекомендовавший в мире механизм трастового фонда.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский в конце января подписал указ №43/2023, которым ввел в действие санкции СНБО против украинского бизнесмена Вадима Новинского. Речь идет о решении Совета нацбезопасности и обороны от 24 января "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Этим ж решением СНБО внес в списки санкций митрополита Павла и ряд представителей РПЦ. Санкции к указанным лицам предусматривают, кроме прочего, ограничения на совершение сделок по ценным бумагам, которые им принадлежат. То есть, подсанкционные лица не имеют права продавать акции своих предприятий или же передавать их в доверительное управление. Есть и другие ограничения. Но действуют ли санкции, если активы подсанкционного лица переданы в доверительное управление трастовому фонду?

Успел в последний вагон. Что произошло с активами Новинского

Упомянутые санкции – дополнение к тем, что 1 декабря 2022 года были введены против Вадима Новинского решением СНБО №820/2022. Тогда СНБО принял решение лишить Новинского права пользоваться и распоряжаться активами, запретил торговые операции, транзит товаров и вывод капитала, а также ввел в действие решение об аннулировании лицензий и разрешений.

Какие запреты введены для Вадима Новинского решением СНБО №820/2022

блокировка активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу; ограничение торговых операций (полное прекращение); ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение); предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на пользование недрами; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества; запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет); запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по заключению договоров или соглашений; лишение государственных наград Украины; запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Вадим Новинский владеет в Украине группой Smart Holding, в которой сосредоточены активы в разных сферах – от недвижимости и логистики до добычи газа и агропроизводства. Один из наиболее значимых активов – 25% компании "Метинвест", где Новинский выступает партнером Рината Ахметова. В 2021 году журнал "Фокус" оценил активы Вадима Новинского в сумму $2,54 млрд. – бизнесмен оказался на второй строчке рейтинга, на первой — Ринат Ахметов.

[ + – ] Активы Новинского — это, в том числе, и 25% компании "Метинвест" Рината Ахметова Фото: УНИАН

Введенные в декабре 2022 года санкции грозили Новинскому запретом на любые сделки, а также лишением лицензий на добычу нефти и газа для его компаний. Но этого не произошло — на бизнес Вадима Новинского санкции не повлияли. 16 января 2023 года в компании бизнесмена Smart Holding заявили, что после проведенной реструктуризации активы компании Новинскому больше не принадлежат, так как в ноябре 2022 года перешли в доверительное управление кипрскому трасту.

[ + – ] В 2020 году глава УПЦ МП митрополит Онуфрий рукоположил народного депутата Вадима Новинского диаконом Украинской православной церкви (МП) Фото: УНИАН

"В рамках реструктуризации основатель Smart Holding Вадим Новинский решил передать активы в траст. Соответствующие соглашения Smart Trust и Step Trust были заключены в ноябре 2022 года и зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра. Доверенными лицами стали высококвалифицированные фидуциарные администраторы, назначенные в соответствии с лицензионными условиями законодательства Кипра. Соответственно, доверительные лица (трасты) полностью владеют, контролируют и управляют активами группы", — говорится в сообщении Smart Holding. Там уточнили: Вадим Новинский не имеет бенефициарного участия в группе и не осуществляет никакого контроля над деятельностью или процессами группы, а Smart Holding продолжает работать в обычном режиме.

Важно

Зеленский ввел санкции против Новинского, митрополита Павла и 22 российских священников

То есть, санкции против Новинского были введены 2 декабря, но активы бизнесмена "ушли" в кипрский траст за 10 дней до принятого СНБО решения.

Траст в помощь. Что такое доверительное управление и чем полезно олигархам

Опрошенные Фокусом юристы отмечают, что в международной практике и экономике развитых стран институт доверительного управления имуществом очень развит и широко используется. Суть траста — в передаче собственником своего имущества в управление доверительного собственника, а прибыль от этого управления может получать собственник или третьи лица.

Как сообщил Фокусу Николай Лихачов, партнер, руководитель практики по банковскому и финансовому праву ЮФ "Горецкий и Партнеры", основной целью современных трастов является защита активов семьи и упрощение процедуры наследования, прежде всего, в Великобритании, и в других юрисдикциях, где присутствуют налоги на наследство.

Важно

Рождественское богослужение. Как будут делить Киево-Печерскую Лавру по-новому

"Трасты также могут использоваться политиками, занимающими высокие должности, чтобы отстраниться на время занимаемой должности от возможности влиять на свои активы и активы семьи. Такие трасты называются слепыми. Слепой траст – это дословный перевод английского термина blind trust, который называется так потому, что основатель (settlor) такого траста в прямом смысле не знает, что происходит с его активами после того, как он передает их в управление трастовым поверенным (trustee), что делает невозможным злоупотребление собственным официальным положением для собственного обогащения", — отмечает Николай Лихачов.

[ + – ] Вадим Новинский сложил депутатский мандат летом 2022 года

В Украине опыт использования слепого траста в 2016 году применил президент Петр Порошенко, который передал активы (свою часть в корпорации Roshen) в управление Rothschild Trust.

Управляющий партнер АО "Радзиевский и партнеры" Юрий Радзиевский отмечает, что в мире трасты используются для достижения разных целей: обеспечения анонимности, налоговой оптимизации, совместного управления имуществом.

[ + – ] Петр Порошенко в январе 2016 года передал управление своей частью корпорации Roshen фонду Rothschild Trust Фото: УНИАН

По словам Николая Лихачова, кипрские трасты (а именно кипрский использовал в рамках реструктуризации холдинг Вадима Новинского) не являются самыми распространенными и популярными, в основном, для трастов используются о-ва Гернси, Джерси и остров Мэн (Великобритания).

"Создать траст не занимает много времени, но передача большого количества активов под его "зонтик" может занять несколько недель. Трастовые управляющие, конечно, проверяют учредителя траста и его историю формирования капитала, соответствие законодательству", — объяснил Николай Лихачов.

Важно

Порошенко передал свою долю в Roshen независимому трасту

Богатейшим украинцам трасты интересны, и на это есть ряд причин.

Первая — это участие в политической жизни и построение политической карьеры.

Вторая — уклонение от санкций и открытых в рамках различных уголовных производств дел.

Третья причина — игра на опережение, или же попытка спрятать деньги до того, как в стране поменяется законодательство и (или) активно примутся за активы богатейших лиц.

[ + – ] Вадим Новинский был народным депутатом от ОПЗЖ с 20 июня 2022 года запрещенной в Украине партии Фото: УНИАН

Например, Вадим Новинский летом 2022 года распрощался с мандатом народного депутата, но это не значит, что политическая карьера уже никогда его не заинтересует. Но есть риск, что к бизнесмену применят нормы закона "Об олигархах". Напомним, в ноябре 2021 года в Украине вступил в силу "антиолигархический закон" — ЗУ "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)". Юристы отмечают, что траст может быть одним из механизмов, которые позволят так называемому олигарху "выпасть" из перечня таковых, согласно указанному закону.

С помощью трастов политики могут избегать обвинений в использовании офшорных компаний, ведь траст - вполне законный механизм управления активами

"Для признания личности олигархом она должна соответствовать нескольким признакам, в том числе, оказывать значительное влияние на средства массовой информации или быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который является монополистом. После передачи имущества в слепой траст владелец средства массовой информации теряет возможность оказывать влияние на него, а конечный бенефициарный владелец предприятия перестает быть таким, поскольку теряет решающий контроль. Таким образом, соответствие признакам олигарха исчезает, и проблема решается", — говорит Юрий Радзиевский.

Ваши санкции, господа. Будут ли работать санкции в отношении активов олигарха, что выведены в траст

Итак, против Вадима Новинского санкции были введены СНБО 1 декабря, но уже 22 ноября активы холдинга Новинского были переданы в управление кипрскому трасту. По сути, такой переход активов олигарха иностранным управляющим защищает их от претензий со стороны украинских госорганов. То есть, весьма сомнительно, что агентство АРМА сможет, например, взять под свой контроль счета группы Smart Holding или же активы компаний, входящих в группу. Хотя, по словам Николая Лихачова, варианты все же имеются. Но для этого придется идти в суд.

Важно

Главный шаг на пути в ЕС. Судебная реформа проведена или удачно имитирована?

"Если такие активы были переданы в траст после применения санкций или есть возможность доказать, что учредитель траста знал о следствии, что ведется по фактам его деятельности и уже на основании этой информации создал траст, чтобы с помощью него скрыть свои активы от правосудия, то траст этому основателю не поможет.

Есть постоянная судебная практика по этому поводу — по делу против российского олигарха Пугачева, которое слушалось в Высоком суде Лондона . Если коротко, то в 2017 году английский суд пришел к выводу, что активы, что переданы в траст с целью скрыть их от правосудия (когда учредитель знал или не мог не знать, что против его активов есть законные претензии третьих сторон) не могут пользоваться защитой траста. Соответственно, против таких активов можно судиться и взимать такие активы в судебном порядке", — рассказал Николай Лихачов.

[ + – ] Если суд докажет, что целью передачи имущества в траст был уход от санкций, то санкции к таким активам будут применены

Юрист подчеркнул — траст является механизмом защиты активов семьи, и когда он создается и действует по правилам, такие активы почти невозможно арестовать или взыскать. И только если траст формируется с целью избежать правосудия и это можно доказать в суде соответствующими доказательствами, то такой траст не спасет его основателя.

Юрий Радзиевский считает, что передача имущества в траст не сможет уберечь активы его собственника от санкций.

"Такая санкция, как блокирование активов, – это временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими. Владелец имущества после передачи имущества в траст не перестает быть собственником, через поверенного он может распоряжаться. Кроме того, практика применения санкций в Украине с самого начала вызывает много вопросов о правомерности, СНБО точно не остановится перед трастом (даже слепым)", — считает Юрий Радзиевский.

Важно