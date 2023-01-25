Зеленский ввел санкции против Новинского, митрополита Павла и 22 российских священников

В церковный список попали проповедники, митрополит РФ в Африке и племянник патриарха Кирилла Михаил Гундяев. Ограничения будут действовать от 5 до 30 лет.

Related video

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины против 22 российских священников, 5 крымских священников, перешедших на сторону России, а также наместника Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла и бизнесмена Вадима Новинского. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте главы государства.

В формировании списка участвовали члены правительства Украины и Служба безопасности страны.

Ограничения против священнослужителей будут действовать от 5 до 30 лет.

Санкции предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и аннулирование или остановку лицензий и других разрешений.

Санкции: церковный список

Указ №26 вводит в действие решение СНБО от 23 января. В санкционный список попали 22 российских священнослужителя.

Среди них — известный православный телеведущий и проповедник протоиерей Андрей Ткачев, известный своими украинофобными заявлениями.

Также в список попал племянник патриарха Кирилла протоиерей Михаил Гундяев. Он является представителем РПЦ при Международном совете церквей и других международных организациях в Женеве, Швейцария.

Под ограничения Украины попал и глава патриаршего экзархата Африки митрополит Леонид (Горбачев)

Санкции против Новинского, митрополита Павла и крымских священников

Указ президента №4, датированный 24 января, вводит санкции в отношении 10 лиц:

экс-нардеп, бизнесмен и протодиакон УПЦ (МП) Вадим Новинский. Он сложил с себя полномочия депутата Верховной Рады в июле 2022 года, подчеркнув, что собирается сосредоточиться на гуманитарных и финансовых вопросах;

наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (мирское имя — Петр Лебедь). С 2008 по 2014 гг. он также был депутатом Киевского горсовета от "Партии регионов";

"митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви" Ростислав Швец;

"епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви" Константин Чернышев;

"епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархией" Александр Овсянников;

"архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви" Александр Таранов;

митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви Олег Иванов;

епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви Алексей Масленников;

"епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий Феодосийской епархии" Вячеслав Опанасенко;

управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви митрополит Платон.

Санкции против них вводятся сроком на пять лет.

Напомним, 23 января Владимир Зеленский рассказал, что подписал указ о введении санкций против 22 граждан РФ. Глава государства подчеркнул, что попавшие в список представители Русской православной церкви поддерживают террор и геноцид украинцев.