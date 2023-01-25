Зеленський ввів санкції проти Новинського, митрополита Павла та 22 російських священників

До церковного списку потрапили проповідники, митрополит РФ в Африці та племінник патріарха Кирила Михайло Гундяєв. Обмеження діятимуть від 5 до 30 років.

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Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради нацбезпеки та оборони України проти 22 російських священників, 5 кримських священників, які перейшли на бік Росії, а також намісника Успенської Києво-Печерської лаври митрополита Павла та бізнесмена Вадима Новинського. Відповідні укази опубліковано на офіційному сайті глави держави.

У формуванні списку взяли участь члени уряду України та Служба безпеки країни.

Обмеження проти священнослужителів діятимуть від 5 до 30 років.

Санкції передбачають блокування активів, припинення торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів.

Санкції: церковний перелік

Указ №26 набирає чинності рішення РНБО від 23 січня. У список санкцій потрапили 22 російських священнослужителів.

Серед них відомий православний телеведучий і проповідник протоієрей Андрій Ткачов, відомий своїми українофобними заявами.

Також до списку потрапив племінник патріарха Кирила протоієрей Михайло Гундяєв. Він є представником РПЦ при Міжнародній раді церков та інших міжнародних організаціях у Женеві, Швейцарія.

Під обмеження України потрапив голова патріаршого екзархату Африки митрополит Леонід (Горбачов)

Санкції проти Новинського, митрополита Павла та кримських священиків

Указ президента №4, датований 24 січня, запроваджує санкції щодо 10 осіб:

екснардеп, бізнесмен та протодиякон УПЦ (МП) Вадим Новинський. Він склав із себе повноваження депутата Верховної Ради у липні 2022 року, наголосивши, що збирається зосередитися на гуманітарних та фінансових питаннях;

намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ, митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло (мирське ім'я — Петро Лебідь). З 2008 до 2014 р. він також був депутатом Київської міськради від Партії регіонів;

"митрополит Сімферопольський та Кримський Російської православної церкви" Ростислав Швець;

"єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Російської православної церкви" Костянтин Чернишев;

"єпископ Джанкойський та Роздольський Російської православної церкви, керуючий Джанкойською єпархією" Олександр Овсянніков;

"архієпископ Ровеньківський та Свердловський Російської православної церкви" Олександр Таранов;

митрополит Ізюмський та Куп'янський Української православної церкви Олег Іванов;

єпископ Роменський та Буринський Української православної церкви Олексій Масленников;

"єпископ Коктебельський Російської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії" В'ячеслав Опанасенко;

керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви митрополит Платон.

Санкції проти них запроваджуються терміном на п'ять років.

Нагадаємо, 23 січня Володимир Зеленський розповів, що підписав указ про введення санкцій проти 22 громадян РФ. Глава держави підкреслив, що представники Російської православної церкви, які потрапили до списку, підтримують терор і геноцид українців.