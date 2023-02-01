Гроші біжать у траст. Як і навіщо українські олігархи ховають свої капітали

Регулярне оновлення списків підсанкційних українських бізнесменів не залишає останнім вибору — найбагатші ухвалюють рішення позбавитися активів, щоб не втратити все внаслідок санкцій. Для цього використовується добре зарекомендований у світі механізм трастового фонду.

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Президент України Володимир Зеленський наприкінці січня підписав указ №43/2023, яким ввів у дію санкції РНБО проти українського бізнесмена Вадима Новинського. Йдеться про рішення Ради нацбезпеки та оборони від 24 січня "Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Цим же рішенням РНБО внесла до списків санкцій митрополита Павла та низку представників РПЦ. Санкції до зазначених осіб передбачають, крім іншого, обмеження на вчинення правочинів із цінними паперами, що їм належать. Тобто підсанкційні особи не мають права продавати акції своїх підприємств або передавати їх у довірче управління. Є й інші обмеження. Але чи діють санкції, якщо активи підсанкційної особи передано довірчому управлінню трастового фонду?

Встиг в останній вагон. Що сталося з активами Новинського

Згадані санкції — доповнення до того, що 1 грудня 2022 року було запроваджено проти Вадима Новинського рішенням РНБО №820/2022. Тоді РНБО ухвалила рішення позбавити Новинського права користуватися та розпоряджатися активами, заборонила торгові операції, транзит товарів і виведення капіталу, а також ввела в дію рішення про анулювання ліцензій і дозволів.

Які заборони запроваджено для Вадима Новинського рішенням РНБО №820/2022

блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній чи юридичній особі; обмеження торгових операцій (повне припинення); обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України (повне припинення); запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона участі в приватизації, оренді державного майна; заборона або обмеження заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів і повітряних суден у повітряний простір України або здійснення посадки на території України (повна заборона); заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів щодо укладання договорів чи угод; позбавлення державних нагород України; заборона придбання у власність земельних ділянок.

Вадим Новинський володіє в Україні групою Smart Holding, у якій зосереджені активи в різних сферах — від нерухомості й логістики до видобутку газу й агровиробництва. Один із найбільш значущих активів — 25% компанії "Метінвест", де Новинський виступає партнером Ріната Ахметова. 2021 року журнал "Фокус" оцінив активи Вадима Новинського в суму $2,54 млрд — бізнесмен опинився на другому рядку рейтингу, на першому — Рінат Ахметов.

[ + – ] Активи Новинського — це, в тому числі, і 25% компанії "Метінвест" Ріната Ахметова Фото: УНІАН

Введені в грудні 2022 року санкції загрожували Новинському забороною на будь-які угоди, а також позбавленням ліцензій на видобуток нафти й газу для його компаній. Але цього не сталося — на бізнес Вадима Новинського санкції не вплинули. 16 січня 2023 року в компанії бізнесмена Smart Holding заявили, що після проведеної реструктуризації активи компанії Новинському більше не належать, оскільки в листопаді 2022 року перейшли в довірче управління кіпрському трасту.

[ + – ] У 2020 році глава УПЦ МП митрополит Онуфрій висвятив народного депутата Вадима Новинського дияконом Української православної церкви (МП) Фото: УНІАН

"У межах реструктуризації засновник Smart Holding Вадим Новинський вирішив передати активи в траст. Відповідні угоди Smart Trust і Step Trust були укладені в листопаді 2022 року та зареєстровані Комісією з цінних паперів і бірж Кіпру. Довіреними особами стали висококваліфіковані фідуціарні адміністратори, призначені у відповідності з ліцензійними умовами законодавства Кіпру. Відповідно довірчі особи (трасти) повністю володіють, контролюють і керують активами групи", — йдеться в повідомленні Smart Holding. Там уточнили: Вадим Новинський не має бенефіціарної участі в групі та не здійснює жодного контролю над діяльністю чи процесами групи, а Smart Holding продовжує працювати у звичайному режимі.

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Тобто санкції проти Новинського було введено 2 грудня, але активи бізнесмена "побігли" в кіпрський траст за 10 днів до ухваленого РНБО рішення.

Траст на допомогу. Що таке довірче управління та чим корисне олігархам

Опитані Фокусом юристи зазначають, що в міжнародній практиці й економіці розвинутих країн інститут довірчого управління майном дуже розвинений і широко використовується. Суть трасту — у передачі власником свого майна до управління довірчого власника, а прибуток від цього управління може отримувати власник або треті особи.

Як повідомив Фокусу Микола Ліхачов, партнер, керівник практики з банківського та фінансового права ЮФ "Горецький та Партнери", основною метою сучасних трастів є захист активів сім'ї та спрощення процедури спадкування, насамперед, у Великій Британії, та в інших юрисдикціях, де присутні податки на спадщину.

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"Трасти також можуть використовуватись політиками, які займають високі посади, щоб відсторонитися на час займаної посади від можливості впливати на свої активи й активи сім'ї. Такі трасти називаються сліпими. Сліпий траст — це дослівний переклад англійського терміна blind trust, який називається так тому, що засновник (settlor) такого трасту в прямому сенсі не знає, що відбувається з його активами після того, як він передає їх в управління трастовим повіреним (trustee), що унеможливлює зловживання власним офіційним становищем для власного збагачення”, — зазначає Микола Ліхачов.

[ + – ] Вадим Новинський склав депутатський мандат улітку 2022 року

В Україні досвід використання сліпого трасту у 2016 році застосував президент Петро Порошенко, який передав активи (свою частину в корпорації Roshen) до управління Rothschild Trust.

Керуючий партнер АО "Радзієвський і Партнери" Юрій Радзієвський зазначає, що у світі трасти використовуються для досягнення різних цілей: забезпечення анонімності, податкової оптимізації, спільного управління майном.

[ + – ] Петро Порошенко в січні 2016 року передав управління своєю частиною корпорації Roshen фонду Rothschild Trust Фото: УНІАН

За словами Миколи Ліхачова, кіпрські трасти (а саме кіпрський використовував у межах реструктуризації холдинг Вадима Новинського) не є найпоширенішими та популярнішими, в основному для трастів використовуються о-ви Гернсі, Джерсі й острів Мен (Великобританія).

"Створити траст не займає багато часу, але передача великої кількості активів під його "парасольку" може зайняти кілька тижнів. Трастові керівники, звичайно, перевіряють засновника трасту і його історію формування капіталу, відповідність законодавству", — пояснив Микола Ліхачов.

Найбагатшим українцям трасти цікаві, і для цього є низка причин.

Перша — це участь у політичному житті й побудова політичної кар'єри.

Друга — ухилення від санкцій і відкритих у межах різних кримінальних проваджень справ.

Третя причина — гра на випередження або спроба сховати гроші до того, як у країні зміниться законодавство й (або) активно візьмуться за активи найбагатших осіб.

[ + – ] Вадим Новинський був народним депутатом від ОПЗЖ, з 20 червня 2022 року забороненої в Україні партії Фото: УНІАН

Наприклад, Вадим Новинський улітку 2022 розпрощався з мандатом народного депутата, але це не означає, що політична кар'єра вже ніколи його не зацікавить. Але є ризик, що до бізнесмена застосують норми закону "Про олігархів". Нагадаємо, у листопаді 2021 року в Україні набув чинності "антіолігархічний закон" — ЗУ "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в громадському житті (олігархів)". Юристи зазначають, що траст може бути одним із механізмів, які дозволять так званому олігарху "випасти" з переліку таких згідно із зазначеним законом.

За допомогою трастів політики можуть уникати звинувачень у використанні офшорних компаній, адже траст є цілком законним механізмом управління активами.

"Для визнання особистості олігархом вона має відповідати декільком ознакам, у тому числі здійснювати значний уплив на засоби масової інформації або бути кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який є монополістом. Після передачі майна в сліпий траст власник засобу масової інформації втрачає можливість упливати на нього, а кінцевий бенефіціарний власник підприємства перестає бути таким, оскільки втрачає вирішальний контроль. Отже, відповідність ознакам олігарха зникає, і проблема вирішується”, — каже Юрій Радзієвський.

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Отже, проти Вадима Новинського санкції РНБО ввела 1 грудня, але вже 22 листопада активи холдингу Новинського були передані в управління кіпрському трасту. По суті такий перехід активів олігарха іноземним керівникам захищає їх від претензій із боку українських держорганів. Тобто дуже сумнівно, що агентство АРМА зможе, наприклад, взяти під свій контроль рахунки групи Smart Holding або активи компаній, що входять до групи. Хоча, за словами Миколи Ліхачова, варіанти все ж таки є. Але для цього доведеться йти до суду.

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"Якщо такі активи були передані в траст після застосування санкцій або є можливість довести, що засновник трасту знав про слідство, що ведеться за фактами його діяльності та вже на підставі цієї інформації створив траст, щоб за допомогою нього приховати свої активи від правосуддя, то траст цьому засновнику не допоможе.

Є постійна судова практика щодо цього — у справі проти російського олігарха Пугачова, яку слухали у Високому суді Лондона. Якщо коротко, то у 2017 році англійський суд дійшов висновку, що активи, що передані в траст із метою приховати їх від правосуддя (коли засновник знав чи не міг не знати, що проти його активів є законні претензії третіх сторін), не можуть користуватися захистом трасту. Відповідно, проти таких активів можна позиватися та стягувати такі активи в судовому порядку”, — розповів Микола Ліхачов.

[ + – ] Якщо суд доведе, що метою передачі майна в траст було уникнення санкцій, то санкції щодо таких активів будуть застосовані

Юрист наголосив — траст є механізмом захисту активів сім'ї, і коли він створюється та діє за правилами, такі активи майже неможливо заарештувати чи стягнути. І лише якщо траст формується з метою уникнути правосуддя і це можна довести в суді відповідними доказами, то такий траст не врятує його засновника.

Юрій Радзієвський вважає, що передача майна в траст не зможе вберегти активи його власника від санкцій.

"Така санкція як блокування активів — це тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) учиняти дії, тотожні за змістом здійснення права розпорядження ними. Власник майна після передачі майна в траст не перестає бути власником, через повіреного він може розпоряджатися. Крім того, практика застосування санкцій в Україні з самого початку викликає багато питань про правомірність, РНБО точно не зупиниться перед трастом (навіть сліпим)”, — вважає Юрій Радзієвський.

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