Избавиться от миллиардов: как и для чего украинские олигархи прячут свои капиталы

Опасаясь санкций и действия "антиолигархического закона", бизнесмены могут передавать свои активы зарубежным трастовым фондам.

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СНБО включил бизнесмена Вадима Новинского, что владеет группой Smart Holding, в санкционный список. Однако 16 января стало известно, что Новинский передал активы группы в управление кипрскому трастовому фонду. Об этом пишет Фокус в статье "Деньги уходят в траст. Как и зачем украинские олигархи прячут свои капиталы".

Решение СНБО №820/2022 лишило Новинского права пользоваться и распоряжаться активами, проводить торговые операции, транзит товаров и вывод капитала, а также ввело в действие решение об аннулировании лицензий и разрешений его компаниям. Однако в Smart Holding заявили, что после проведенной реструктуризации активы компании Новинскому больше не принадлежат, так как в ноябре 2022 года перешли в доверительное управление кипрскому трасту.

"В рамках реструктуризации основатель Smart Holding Вадим Новинский решил передать активы в траст. Соответствующие соглашения Smart Trust и Step Trust были заключены в ноябре 2022 года и зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра. Доверенными лицами стали высококвалифицированные фидуциарные администраторы, назначенные в соответствии с лицензионными условиями законодательства Кипра. Соответственно, доверительные лица (трасты) полностью владеют, контролируют и управляют активами группы", — говорится в сообщении Smart Holding.

По данным юристов, в международной практике и экономике развитых стран институт доверительного управления имуществом очень развит и широко используется. Суть траста — в передаче собственником своего имущества в управление доверительного собственника, а прибыль от этого управления может получать собственник или третьи лица.

Как сообщил Фокусу Николай Лихачов, партнер, руководитель практики по банковскому и финансовому праву ЮФ "Горецкий и Партнеры", основной целью современных трастов является защита активов семьи и упрощение процедуры наследования, прежде всего, в Великобритании, и в других юрисдикциях, где присутствуют налоги на наследство.

По словам управляющего партнера АО "Радзиевский и партнеры" Юрия Радзиевского, существуют разные виды трастов. "Слепой траст – это траст, в котором доверенные лица имеют полную свободу действий по активам, а владельцы не имеют никакой информации об активах траста и не имеют права вмешиваться в работу доверенных лиц", — говорит Радзиевский.

По его словам, в Украине этот вид деятельности также предусмотрен законодательством. Общие положения представительства устанавливает Гражданский кодекс Украины, кроме того, действует закон "О рынках капитала и организованных товарных рынках", в рамках которого деятельность по управлению активами является профессиональным видом деятельности на рынках капитала и подлежит лицензированию.

[ + – ] Петр Порошенко был вынужден передать активы в траст, чтобы избежать обвинений в использовании офшорных компаний для выведения капитала из Украины Фото: УНИАН

"Трасты также могут использоваться политиками, занимающими высокие должности, чтобы отстраниться на время занимаемой должности от возможности влиять на свои активы и активы семьи. Такие трасты называются слепыми. Слепой траст – это дословный перевод английского термина blind trust, который называется так потому, что основатель (settlor) такого траста в прямом смысле не знает, что происходит с его активами после того, как он передает их в управление трастовым поверенным (trustee), что делает невозможным злоупотребление собственным официальным положением для собственного обогащения", — отмечает Николай Лихачов.

​В Украине громкий случай использования слепого траста связан с экс-президентом Петром Порошенко, который в январе 2016 года передал активы (свою часть в корпорации Roshen) в управление фонду Rothschild Trust.

Напомним, 2 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении десятка священнослужителей УПЦ Московского патриархата и бывшего депутата Верховной Рады Вадима Новинского.

Ранее Фокус писал, что в июле 2022 года внефракционный народный депутат и миллиардер Вадим Новинский решил сложить свой депутатский мандат.